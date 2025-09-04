El puente de Extremadura se celebra con eclosión de ferias, Noche en Blanco y mucho tapeo

Ángela Murillo Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:52 Compartir

Ya está aquí el ansiado puente de Extremadura, que será más largo en los municipios con fiestas patronales. Están de celebración los vecinos de Mérida, Don Benito, Trujillo, Montijo, Montánchez, Alburquerque, Barcarrota, Brozas, Fuente del Maestre, Monesterio, Los Santos o Guadalupe... Así que se multiplican las opciones para disfrutar de la música -con los conciertos de Manuel Carrasco, Melody o Medina Azahara-, la gastronomía, el patrimonio o las tradiciones. No te pierdas este repaso a la agenda de ocio de la región.

Noche en Blanco Badajoz

Este sábado se celebra la gran noche de la cultura en la capital pacense. La Noche en Blanco de Badajoz se presenta con 170 actividades culturales en 66 espacios diferentes de la ciudad. La oferta es tan amplia y inabarcable para unas pocas horas que te recomiendo salir a la calle con este mapa interactivo en la pantalla del móvil para no perderte los conciertos, espectáculos de danza, magia, humor o circo que más encajan contigo. Además, el arte vive estos una explosión de exposiciones en las salas pacenses.

Escenario Amex Cáceres

En Cáceres la música será protagonista. Amex ha organizado la decimoséptima edición de su festival dedicado exclusivamente a artistas extremeños. Se celebra desde el viernes al domingo en el Foro de los Balbos de Cáceres. La pedanía cacereña de Rincón de Ballesteros celebra este fin de semana las fiestas, que darán inicio el sábado a partir de las 19.00 horas con una gran fiesta inclusiva.

Música y degustaciones en la feria de la capital Mérida y más provincia

La capital extremeña sigue este fin de semana entregada a su feria. A partir de las 14.00 horas del viernes, en la caseta municipal, comienza el Festival de folklore Bonifacio Gil, seguido de una degustación de alubias al estilo extremeño.

De 19.00 a 23.00 horas, en el Paseo Roma, habrá sesión de música con dos DJ; y, en la plaza de España, a partir de las 21 horas, llega un concierto de rumbas.

El sábado, actúa en la caseta municipal emeritense (14.30 horas) el grupo 'Chanela', con degustación de gazpacho con tortilla. Al Paseo de Roma volverán los DJ por la tarde-noche. Y en la plaza de España se podrá disfrutar en la 'Fiesta súper EGB'. A partir de las 22.30 actúa la Orquesta Pasiones en la caseta municipal.

El domingo los platos fuertes llegan a las 14.30 horas, con la actuación de las escuelas de baile y degustación de pulguitas ibéricas. A las 22.30 horas, en el mismo escenario, actúa María Porcel. Pero sin duda es la medianoche el momento más esperado. La explanada del Palacio de Congresos, junto al Guadiana, acoge el fin de fiesta con fuegos artificiales.

Una de las citas musicales más esperadas del puente es el concierto de Manuel Carrasco en Don Benito. La ciudad celebra su feria con un amplio programa que también incluye un concierto gratuito de Medina Azahara. Habrá que esperar al lunes 8, Día de Extremadura, para asistir al festejo taurino del puente: la corrida de Morante, Ferrera y Emilio de Justo en el coso dombenitense.

Mientras, el día 8 de septiembre en el teatro Carolina Coronado de Almendralejo actuará la cantaora Salomé Pavón, cuyo árbol genealógico remite a la Niña de los Peines o Manolo Caracol. El espectáculo se celebrará a partir de las 20.30 horas, con entrada libre.

La Feria de Montijo comienza el viernes con un taller de percusión en la plaza de España y el sábado tendrá como plato fuerte el concierto de Raya Real en el campo de fútbol, entre otras variadas propuestas.

Jamón en Monesterio y cordero en Castuera

Monesterio se prepara para vivir uno de los eventos gastronómicos más esperados de Extremadura. Este sábado, la localidad celebra el XXXIV Día del Jamón, Fiesta de Interés Turístico Regional, coincidiendo con sus Ferias y Fiestas 2025. Consulta aquí la programación.

Castuera acoge este puente la 40 edición del 'Salón del Ovino'. Además de ganado, habrá degustaciones gastronómicas. Un evento ganadero que coincide con la feria, que finaliza el domingo.

En el recinto hípico de Zafra, cuarenta caballos disputarán este sábado el VII Campeonato de Pura Raza Árabe.

En Guareña canta este sábado El Gato con Jotas. Se subirá al escenario de la plaza de España a las 21.30 horas con motivo del IX Festival de danzas y folclore Los Piporros.

La eurovisiva Melody ofrece un concierto este sábado en Puebla de Sancho Pérez. El concierto gratuito, con motivo de las fiestas, comenzará a las 23 horas en la explanada de la ermita de Belén.

En Ribera del Fresno la programación comenzará el sábado con la ruta turística guiada Casas solariegas. La visita partirá desde la Plaza de España (19.00 horas). El domingo, la peña Cultural Flamenca Juan Carlos Sánchez celebra su tradicional Festival Flamenco en el Cine de Verano Pepe Masa.

Flamenco, hamburguesas y toros Plasencia y más provincia

Plasencia celebra el Día de Extremadura con música. La Plaza Mayor acoge este viernes, a las 22.00 horas, la actuación del grupo de rumba y flamenco La Pólvora de la Calle.

Desde el mismo día y hasta el 8 de septiembre, el escenario de Torre Lucía será el escenario del certamen culinario The Masters Burgers. Se trata de un evento gastronómico para degustar hamburguesas gourmet desde las 13 horas.

También están de celebración en Trujillo. Allí los festejos taurinos de las fiestas patronales se desarrollan desde este sábado, con el II encierro campero de bueyes. Al día siguiente comenzarán las capeas en la plaza de toros, con la participación de siete ganaderías.

Miajadas acoge este fin de semana el Al Rojo Vivo Fest, un evento con motivo del Día de Extremadura. La cita tendrá lugar este viernes y el sábado -5 y 6 de septiembre- en el parque de los Mártires. La programación incluye música, gastronomía y entretenimiento para los más pequeños.

Más de una veintena de actos componen las Fiestas del Toro que comienzan este viernes en Majadas de Tiétar en honor a la Virgen de la Soledad.

En Brozas también habrá festejos taurinos, con la lidia de toros y vaquillas al estilo tradicional.

Rincón del Obispo celebra el X Festival de las Flores. La pedanía de Coria contará con decoraciones florales elaboradas por los propios vecinos del viernes al domingo.

Flamenco en los pueblos

El programa 'Ritmo y cadencia' de la Diputación lleva música este sábado a Moheda de Gata, con la actuación de Dani Castro; Zorita, que contará con el cante de Nane Ramos, y Cabezabellosa, donde se escucharán los ritmos de Carmen Tena. El domingo la agenda aterriza en Casas de Millán, con la gran voz de Esther Merino; Holguera, donde se escucharán los compases de Juan Vargas y Alejandro Vega, mientras que los vecinos de Valdefuentes disfrutarán del concierto de Rosario Abelaria y Raquel Palma, y en Navatrasierra, de Fátima Risco.

¡A disfrutar y festejar el Día de Extremadura!