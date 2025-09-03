HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Concha Gómez pregonará el viernes las fiestas de la virgen de la Soledad de Majadas de Tiétar

Eloy García

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:05

Más de una veintena de actos de todo tipo componen el programa de las Fiestas del Toro, que se celebrarán a partir del viernes en Majadas de Tiétar en honor a la Virgen de la Soledad.

Por orden cronológico lo primero será el pregón, a las 22.00 horas, a cargo de Concha Gómez Martín, trabajadora del sector sanitario, seguido de la coronación de reinas y damas infantiles y juveniles, la actuación de la rondalla local y del grupo infantil de bailes regionales Sal Morena, para cerrar la jornada con una verbena.

En total serán cuatro días de fiesta, en los que destacan la concentración de motos y moteros, el concurso de repostería o el homenaje al vecino de mayor edad del sábado o la salida de gigantes y cabezudos y la fiesta campera con suelta de vaquillas que tendrán lugar el domingo, con sus correspondientes verbenas.

Los actos se cerrarán el lunes con misa solemne, procesión, vino de honor con dulces típicos, bendición del nuevo velatorio y música.

La programación al completo puede consultarse en la página web municipal.

