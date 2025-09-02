Explosión de exposiciones en Badajoz Hasta cinco muestras de pintura y otra más de fotografía arrancan en una sola semana en distintos espacios de la ciudad

J. López-Lago Martes, 2 de septiembre 2025, 07:20 Comenta Compartir

En los últimos días, y los que vienen, quien no se deja ver por una inauguración de una exposición en Badajoz es porque no quiere, pero oportunidades hay de sobra. Aunque la estación cultural por excelencia es el otoño, el final de agosto ha sido el pistoletazo de salida a una agenda de eventos que lucirán todos juntos el próximo fin de semana en La Noche en Blanco. Sin embargo, son muchas las salas que han adelantado sus convocatorias.

Por eso, el jueves pasado el Museo Luis de Morales inauguró la exposición de Ángeles Matos; al día siguiente el proyecto Arteria que impulsa el Ayuntamiento en el convento Santa Catalina también presentó la muestra de la artista suiza Gabrielle Graessle; ayer lunes la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés inauguró la muestra de la joven artista local, Celeste Pinilla. En cuanto a galerías privadas, la de Ángeles Baños (plaza de los Alféreces, 11) expone la obra de Emilio Gañán a partir de este viernes, 5 de septiembre, mientras que la de Arte Joven (calle San Isidro, 16), también ese mismo día inaugura la muestra 'Diluvio', de José Macías, y que gira en torno a los fenómenos atmosféricos en estilo abstracto con 16 obras en formato cuadrado y circulares

Pero es que, de manera paralela a la exposición del Museo de la Ciudad, va a tener lugar a partir del día 4 de septiembre otra exposición en el patio del museo, en este caso de fotografía y colectiva.

Salvo el caso de la suiza afincada en Almería Gabriel Graessle, que desde este viernes expone once obras de gran formato en la que supone ya la decimoséptima exposición del proyecto Arteria, el resto son todos artistas locales.

«Badajoz tiene muchos artistas»

Para el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, «Badajoz es una ciudad con muchos artistas y aficionados al arte. Tenemos la Escuela de Artes y Oficios que ha formado a mucha gente en cualquiera de las vertientes, no solo en pintura, y eso hace que muchos artistas proceden de aquí, como Carmen de Matos o Celeste Pinilla que viven en una ciudad donde además hay muchas galerías de arte que funcionan muy bien».

Cada sala se gestiona de una manera y al concejal le consta que en el Convento de Santa Catalina, donde el proyecto Arteria lleva en marcha hace cinco temporadas, hay «artistas contemporáneos consagrados» de proyección nacional e internacional que están deseando exponer aquí por la singularidad del espacio dice.

Ampliar Julián Mesa el viernes pasado junto a la artista Gabrielle Graessle y el público. HOY

Justo enfrente, también en la Plaza de Santa María del Casco Antiguo, en el caso del Museo Luis de Morales, en cambio, las solicitudes suelen ser de artistas de Badajoz y extremeños. «No solo no pagamos nada en este caso, pero quieren darse a conocer, y de todas las solicitudes que tenemos, que son muchas, intentamos ser selectivos buscando aquello creemos de calidad y apostando por artistas pacenses y extremeños, pero también por otras propuestas que no son de la ciudad. Tratamos de buscar ese equilibrio», señala.

Así son las exposiciones

La exposición que se inauguró el pasado jueves, día 28, se titula 'Bajo el agua hay tiempo y flores' y es obra de la artista Carmen de Matos. Estará en la sala de exposiciones temporales del Museo de la Ciudad hasta el 28 de septiembre y, según la reseña que hace el propio espacio, la muestra «explora el concepto 'vita contemplativa' como la forma del acto de observar con atención el mundo que nos rodea. El agua en las pinturas simboliza una dimensión paralela donde el tiempo transcurre más lento, invitando al espectador a reflexionar sobre la pausa».

Ampliar Carmen de Matos expone en el Museo de la Ciudad Luis de Morales. Pakopí

Por otro lado, en la exposición de la suiza Gabrielle Graessle la artista se recrea en un ideario íntimo que transita entre el lenguaje pop y la sencillez infantil. «Este lenguaje íntimo y personal que la artista domina lo representa en temas cotidianos y experiencias vividas; moda, juegos, películas, automóviles o animales, que son representados magistralmente por Gabrielle, por eso estas representaciones despiertan en un principio simpatía y, seguidamente, admiración al espectador», describe el director del proyecto Arteria Julián Mesa.

En cuanto a la exposición que se inauguró este el lunes en la Sala De Ámbito Cultural de El Corte Inglés, de la también artista local Celeste Pinilla, de 26 años, se trata de una colección de unas 40 ilustraciones centradas en la ciudad de Badajoz. En cada una de ellas se recrea una escena diferente, mediante elementos relacionados con películas, series, cuadros o ficción.

Ampliar Celeste Pinilla con su obra, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés desde el 1 de septiembre. José Vicente Arnelas

Además de las dos exposiciones de las galerías de Ángeles Baños y Arte joven, donde exponen desde esta semana Emilio Gañán y José Macías, el Museo de la Ciudad Luis de Morales va a dar visibilidad entre el 4 y el 30 de septiembre a 24 fotógrafos gracias a la muestra colectiva de la Agrupación Fotográfica Extremeña.

Se titula 'Sombras Duras: La Estética de la Dureza Lumínica' y en ella participan Ángel María Álvarez Palo, Ángel Márquez, Antonio Fernández de Molina, Enrique Maciá Botejara, Fernando Falero, Germán Lozano, Guillermo Gabardino, Isabel Casas, Javier Alarcón, Javier Trigo, José María Ballester, Juan Miguel Masot Gómez-Landero, Juanjo Bolaño, Laura Iglesias, Manuel Galano, Manuel Ramos Vaquero, María Bardají, María del Pilar Casado, Miguel Ángel Rodríguez Plaza, Paco Gámez, Pepe Calero Rosa Díaz, Sol Salcedo, Tomás María Rodríguez Fernández y Vicente Paredes Gómez.