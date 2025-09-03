Noche en Blanco Badajoz 2025: Mapa y rutas imprescindibles para disfrutar del evento

Cae la noche, Badajoz se transforma. Un espectáculo de gospel ilumina la Plaza de España. Arranca la Noche en Blanco 2025. Las plazas, calles y monumentos pacenses se llenan de luz, música y poesía. La Noche en Blanco 2025 (que se celebra el próximo 6 de septiembre) invita a vecinos y visitantes a recorrer la ciudad como un escenario abierto donde cada esquina esconde un instante para recordar.

Inauguración: «Gospel en Blanco» en la Plaza de España

La velada comienza a las 21.30 horas en el Palacio Municipal con un espectáculo de gospel que iluminará la Plaza de España y marcará el inicio de la noche más creativa del año.

Tras el pistoletazo de salida, las calles de Badajoz se llenarán de música y magia. La Plaza de España se convertirá entre las 22:00 y las 03:00 horas en un laboratorio de experiencias: desde el 'Selfie con el T-Rex', que captura recuerdos en vídeo y papel, hasta cabinas literarias que transportan al visitante a través del tiempo entre poesía y literatura. Los más atrevidos podrán participar en 'Swing & White', bailando al ritmo del swing en cuatro pases nocturnos, mientras que el espectáculo visual 'Flama' promete impactar a todos los públicos.

Los ritmos urbanos se mezclarán en la Plaza de la Soledad desde el mestizaje de rumba y reggae de Willy Wylazo, hasta las versiones pop-flamenco de Entresnottas y el folk melódico de Corazón del Suroeste, creando una banda sonora única para la ciudad.

Otras icónicas y céntricas plazas de la ciudad, como la Plaza de San Andrés, los Jardines de la Galera, San Atón o San Francisco, acogerán actividades, conciertos y talleres.

Museos: magia, arte y música

En la Museo de la Ciudad Luis de Morales, el arte se encuentra con la música y la magia: exposición de pintura, fotografía y espectáculos en directo que incluyen magia, canto melódico y flamenco.

El MEIAC, el Museo de Bellas Artes y el Museo Arqueológico Provincial abren sus puertas para mostrar colecciones permanentes y temporales, ofreciendo recorridos didácticos e interactivos para todos los públicos.

Iglesias y conventos

La Catedral Metropolitana de San Juan Bautista, la Ermita de la Soledad y la Iglesia de la Concepción permiten recorrer la historia de Badajoz a través de visitas guiadas para descubrir siglos de cultura, fe y arquitectura.

Edificios y monumentos

Desde el Palacio Municipal hasta la Giralda y el Claustro de San Agustín, los edificios más emblemáticos de Badajoz tendrán sus puertas abiertas para combinar visitas con arte. Los monumentos, como la Puerta de Palma, la Alcazaba y la Torre de Espantaperros, permitirán descubrir la ciudad desde perspectivas únicas, incluyendo recreaciones históricas.

Además, Colegios profesionales, conservatorios, estudios de arte y fundaciones ofrecerán durante la noche exposiciones, talleres interactivos, actuaciones musicales y monólogos, convirtiéndose en espacios de descubrimiento y creatividad donde el público se convierte en parte de la experiencia.

La Noche en Blanco 2025 promete ser mucho más que un recorrido cultural; será un viaje sensorial por la ciudad, un encuentro con la historia, el arte y la creatividad y que hará de las calles de Badajoz un escenario cultural.

