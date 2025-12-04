¿Qué ha pasado este jueves, 4 de diciembre, en Extremadura?

R.H. Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:56 Comenta Compartir

Minuto de silencio por la muerte de Toné, el profesor fallecido en un accidente en Logrosán

UGT, el sindicato del que era representante en el sector de educación, ha guardado hoy un minuto de silencio en recuerdo de Antonio Ramiro Cortijo, conocido por todos como Toné. Este profesor de 44 años murió ayer a consecuencia del choque que se produjo entre un vehículo y un ciervo en la EX-102. En concreto, el accidente tuvo lugar en el punto kilométrico 40, en el término municipal de Logrosán, según informó el 112, que recibió el aviso del accidente mortal a las 8.06 horas.

La Fiscalía no ve motivos para la recusación de los magistrados que deben juzgar a Sánchez y Gallardo

La Fiscalía no ve motivos para que el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, recuse a los magistrados que van a juzgarle en la Audiencia Provincial de Badajoz del 28 de mayo al 4 de junio por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias derivados de su contrato en la Diputación de Badajoz entre 2017 y hasta su renuncia este año.

El policía nacional herido en Aldea Moret evitó «una agresión mortal» a otro agente de paisano, según Jupol

El agente que resultó herido el pasado lunes al enfrentarse a un individuo armado con un cuchillo de grandes dimensiones durante una reyerta multitudinaria en Aldea Moret evitó «una posible agresión mortal» hacia otro agente que actuaba de paisano convirtiéndose en un escudo humano. Es la versión que aporta el sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, que denuncia la «situación insostenible» en la que trabajan los agentes de la Policía Nacional, tras la «grave lesión sufrida» por un policía del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) durante la llamativa actuación en la calle Ródano, en la que se vieron implicadas más de medio centenar de personas sin que haya detenciones por el momento.

La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo

Agentes de la Policía Nacional acudieron la mañana de este miércoles al Hospital Materno Infantil de Badajoz para continuar con la investigación por la desaparición del fentanilo abierta después de que una enfermera denunciara un descuadre de unas 2.000 dosis. El juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias para aclarar qué ha ocurrido y los agentes recaban documentación que pueda ayudar a esclarecer la desaparición de este potente opiáceo que debe guardarse bajo llave.

Previsión de la Aemet: ¿qué tiempo hará este puente de diciembre en Extremadura?

Ya está aquí el esperado puente de diciembre, que incluye el Día de la Constitución y el Día de la Inmaculada y ambos coinciden con el primer fin de semana del mes. Este periodo propicia varios días festivos consecutivos antes de las navidades. En estas fechas muchas zonas de Extremadura se llenan de turistas haciendo que se convierta en uno de los puentes más importantes del año. Muchos aprovechan la ocasión para viajar y hacer turismo, por lo que están en estos momentos muy pendientes del cielo. ¿Qué tiempo hará durante el puente de la Constitución Extremadura? La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a que la mayor parte de este puente estará marcada por la presencia de un anticiclón que hará que predomine la estabilidad en la comunidad extremeña.