Minuto de silencio por la muerte de Toné, el profesor fallecido en un accidente en Logrosán

UGT, el sindicato del que era representante en el sector de educación, ha guardado hoy un minuto de silencio en recuerdo de Antonio Ramiro Cortijo ... , conocido por todos como Toné. Este profesor de 44 años murió ayer a consecuencia del choque que se produjo entre un vehículo y un ciervo en la EX-102. En concreto, el accidente tuvo lugar en el punto kilométrico 40, en el término municipal de Logrosán, según informó el 112, que recibió el aviso del accidente mortal a las 8.06 horas.

Toné era vecino de Navezuelas (649 habitantes) y tenía tres hijos pequeños. Trabajaba como profesor de Educación Física en el instituto de Herrera del Duque, que también se ha sumado a las muestras de dolor que se han producido tras conocerse la muerte del docente.

«No hay palabras para describir el hueco tan enorme que dejas en el corazón de todos los que tuvimos la suerte de compartir tiempo contigo», le dicen desde el Instituto Benazaire. «Te quedas en todos los alumnos a los que no solo enseñaste, sino que apoyaste siempre, en todos los compañeros que siempre podíamos contar contigo y tu sonrisa, siempre dispuesto a echar las manos que hiciesen falta».

Muestras de dolor a las que también se ha sumado el centro de profesores de Talarrubias, entre otros, y el alcalde de Herrera del Duque, Saturnino Alcázar: «Su pérdida deja un vacío enorme en nuestras aulas, en nuestras calles y en nuestros corazones. Hoy sentimos este dolor como pueblo».

En Navezuelas, localidad en la que residía, se han suspendido todas las actividades lúdicas previstas para este fin de semana en la localidad cacereña ubicada en Las Villuercas y el Ayuntamiento ha declarado tres días de luto oficial en su memoria.

Miércoles trágico

Antonio Ramiro murió ayer en un día trágico en las carreteras extremeñas. En el mismo accidente resultó herida otra persona, un varón de 37 años que viajaba en otro vehículo y que no precisó traslado a un centro hospitalario. Según informó la Guardia Civil, el turismo en el que viajaba el herido atropelló al ciervo, que salió despedido hacia el carril de circulación del sentido contrario, momento en el que fue arrollado por el coche que conducía Antonio.

También ayer una mujer de 49 años perdió la vida tras sufrir una salida de vía con su coche en la carretera comarcal BA-128, en el punto kilométrico 2, a la salida del municipio de Sancti Spíritus. Se llamaba María Francisca Quintana González, era vecina de la localidad pacense y tenía tres hijos. Trabajaba como auxiliar de geriatría en la residencia de mayores de Siruela. El alcalde de Sancti-Spíritus, Manuel Moralo, lamentó el trágico accidente.

Este 2025 han perdido la vida en accidentes interurbanos 37 personas en 31 siniestros viales: 17 en la provincia de Badajoz y el resto, 20, en la de Cáceres. Un informe publicado por la Dirección General de Tráfico indica que este año ha habido más accidentes mortales que en 2024 (31 frente a 27) y más fallecidos (37 frente a 29).