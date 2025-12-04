HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Minuto del silencio por Antonio Ramiro Cortijo.

Minuto del silencio por Antonio Ramiro Cortijo. HOY

Minuto de silencio por la muerte de Toné, el profesor fallecido en un accidente en Logrosán

Era representante sindical del sector de enseñanza de UGT

A. B. Hernández

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:58

Comenta

UGT, el sindicato del que era representante en el sector de educación, ha guardado hoy un minuto de silencio en recuerdo de Antonio Ramiro Cortijo ... , conocido por todos como Toné. Este profesor de 44 años murió ayer a consecuencia del choque que se produjo entre un vehículo y un ciervo en la EX-102. En concreto, el accidente tuvo lugar en el punto kilométrico 40, en el término municipal de Logrosán, según informó el 112, que recibió el aviso del accidente mortal a las 8.06 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

