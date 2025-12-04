HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo y María Guardiola en un acto en Lobón celebrado a mediados del pasado mes de noviembre. EFE

Elecciones en Extremadura

Feijóo en Extremadura: del mitin en Don Benito al partido de Copa del Rey en Almendralejo

Feijóo y Guardiola participan este jueves en un mitin en Don Benito e inician la campaña electoral en Almendralejo

R. H.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:58

Comenta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de Extremadura y candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, participan este jueves, 4 de diciembre, en una comida-mitin en la localidad pacense de Don Benito, y posteriormente protagonizan la pegada de carteles de inicio de la campaña electoral en Almendralejo.

Así, está previsto que a las 13.15 horas, Núñez Feijóo atienda a los medios de comunicación en la avenida Constitución, 44 de Don Benito.

Posteriormente, a partir de las 14.30 horas, Feijóo y Guardiola intervendrán en una comida-mitin con afiliados y simpatizantes, en el Hotel Vegas Altas de Don Benito, en el que también participará la alcaldesa de la localidad, Elisabeth Medina.

La jornada del jueves continuará a las 21 horas en la localidad pacense de Almendralejo, donde Feijóo asistirá al partido de fútbol de la Copa del Rey, Extremadura-Sevilla, en el Estadio Francisco de la Hera.

Finalmente, a las 23.55 horas, Feijóo y Guardiola participarán en la pegada tradicional de carteles con motivo del inicio de la campaña electoral con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Extremadura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  2. 2 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  3. 3 Muere una vecina de Sancti-Spíritus tras una salida de vía en la BA-128
  4. 4 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  5. 5 No es Jijona: uno de los mejores turrones de España se esconde en un rincón de Extremadura
  6. 6

    El Ayuntamiento de Badajoz, obligado a borrar mensajes en redes sociales tras la denuncia del PSOE
  7. 7

    Un joven de 22 años se enfrenta a 32 de cárcel por violar y agredir a su pareja en Cáceres
  8. 8 21-D: Guardiola presenta un programa electoral para que «Extremadura siga lanzada»
  9. 9 Tres mercadillos navideños a un paso de Extremadura que no te puedes perder este puente de diciembre
  10. 10 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Feijóo en Extremadura: del mitin en Don Benito al partido de Copa del Rey en Almendralejo

Feijóo en Extremadura: del mitin en Don Benito al partido de Copa del Rey en Almendralejo