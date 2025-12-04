Feijóo en Extremadura: del mitin en Don Benito al partido de Copa del Rey en Almendralejo

Feijóo y María Guardiola en un acto en Lobón celebrado a mediados del pasado mes de noviembre.

R. H. Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:58 Comenta Compartir

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de Extremadura y candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, participan este jueves, 4 de diciembre, en una comida-mitin en la localidad pacense de Don Benito, y posteriormente protagonizan la pegada de carteles de inicio de la campaña electoral en Almendralejo.

Así, está previsto que a las 13.15 horas, Núñez Feijóo atienda a los medios de comunicación en la avenida Constitución, 44 de Don Benito.

Posteriormente, a partir de las 14.30 horas, Feijóo y Guardiola intervendrán en una comida-mitin con afiliados y simpatizantes, en el Hotel Vegas Altas de Don Benito, en el que también participará la alcaldesa de la localidad, Elisabeth Medina.

La jornada del jueves continuará a las 21 horas en la localidad pacense de Almendralejo, donde Feijóo asistirá al partido de fútbol de la Copa del Rey, Extremadura-Sevilla, en el Estadio Francisco de la Hera.

Finalmente, a las 23.55 horas, Feijóo y Guardiola participarán en la pegada tradicional de carteles con motivo del inicio de la campaña electoral con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Extremadura.