Caballo de pura raza árabe. HOY

El sábado se disputa en Zafra el VII Campeonato de Caballos de Pura Raza Árabe

Cuarenta animales proceden de ganaderías de distintas regiones

R. H.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:08

Cuarenta ejemplares de 21 ganaderías de varias comunidades autónomas disputarán el próximo sábado, 6 de septiembre, en Zafra el VII Campeonato de Caballos de Pura Raza Árabe.

Organizado por las asociaciones española y extremeña de Criadores de Caballos Árabes, Aecca, Accaex, así como el Ayuntamiento de Zafra, la cita tendrá lugar en el Recinto Hípico segedano.

Se trata de un campeonato de Extremadura «único», presentado este lunes en el ayuntamiento por el secretario de la Asociación Extremeña de Criadores de Caballos de Pura Raza Árabe, Jesús Navarro, y el alcalde Zafra, Juan Carlos Fernández, y en el que está prevista la participación de ejemplares procedentes de Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura, entre otras comunidades autónomas.

De igual modo, el evento, que tendrá acceso gratuito, es preparatorio para el Campeonato Nacional que se celebrará en Córdoba del 17 al 19 del próximo mes de octubre, indica en nota de prensa el Ayuntamiento de Zafra.

Durante la presentación, Juan Carlos Fernández ha manifestado que este tipo de actividades previas a la Feria Internacional Ganadera de Zafra ambientan y contribuyen a reforzar el certamen como «referente nacional del mundo ganadero en todos los aspectos», fundamentalmente el ganado equino de raza árabe, con la exhibición de todo su potencial.

