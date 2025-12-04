HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Hospital Materno Infantil de Badajoz, donde se investiga la desaparición de fentanilo. HOY

Badajoz

La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo

Los agentes acudieron este miércoles a las dependencias de paritorio y de farmacia hospitalaria dentro de la investigación de la jueza Biedma

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:25

Comenta

Agentes de la Policía Nacional acudieron la mañana de este miércoles al Hospital Materno Infantil de Badajoz para continuar con la investigación por la desaparición del fentanilo ... abierta después de que una enfermera denunciara un descuadre de unas 2.000 dosis. El juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias para aclarar qué ha ocurrido y los agentes recaban documentación que pueda ayudar a esclarecer la desaparición de este potente opiáceo que debe guardarse bajo llave.

