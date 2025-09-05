HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ALMARAZ

Embossados actuará este domingo en la ruta nocturna de Almaraz

Eloy García

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

'Un canto a la luna' es el título de la ya tradicional ruta nocturna que organiza el Ayuntamiento de Almaraz, en la que cada ... año los participantes realizan una marcha senderista hasta el paraje del Sierro, con la novedad en esta ocasión de la actuación del grupo Embossados.

