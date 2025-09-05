Embossados actuará este domingo en la ruta nocturna de Almaraz
Eloy García
Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00
'Un canto a la luna' es el título de la ya tradicional ruta nocturna que organiza el Ayuntamiento de Almaraz, en la que cada ... año los participantes realizan una marcha senderista hasta el paraje del Sierro, con la novedad en esta ocasión de la actuación del grupo Embossados.
Tendrá lugar el domingo, con salida de la ermita de Nuestra Señora de Rocamador, a las nueve de la noche, avanzando que la actuación musical se centrará en canciones dedicadas a la luna, «creando un ambiente inolvidable en plena naturaleza, en una noche pensada para soñar».
Los interesados deben inscribirse con anterioridad (las plazas son limitadas) en el centro de interpretación de la orquídea, el Orchydarium, abonando tres euros, o bien llamando al número de teléfono 927 544 514. Recomiendan llevar agua y calzado cómodo.
Las actividades municipales proseguirán el lunes con el programa del Día de Extremadura, que arrancará a las 18.30 horas con una visita a los mayores de la residencia Catalina Curiel, donde actuará el grupo Virgen de Sopetrán.
La misma formación cantará en la misa que tendrá lugar media hora después en la iglesia de San Andrés, concluyendo con una degustación de dulces típicos, música y baile, en la plaza de España.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.