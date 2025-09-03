HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación del festival Escenario Amex 2025 este martes en el ayuntamiento. HOY

La música en directo de Escenario Amex, este fin de semana en el Foro de los Balbos

Actuarán La Mendinga, Mind Traveller, Whatever!, Prosav, Veora, The Black-Suites Ladies y Miguel Rumbao

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:49

La Asociación Musical de Extremadura (Amex), fundada en el año 2000 y formada por más de 300 socios, ha organizado la decimoséptima edición de su ... festival Escenario Amex, dedicado exclusivamente a artistas extremeños, que se celebrará los días 5, 6 y 7 de septiembre en el Foro de los Balbos de Cáceres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía Nacional interviene en una reyerta en San Roque
  2. 2

    Dos reservas y 18 trabajadores: así es el primer día del hotel Hilton de Godoy de Cáceres
  3. 3 Sol Giralt sustituye a Víctor Píriz en la Secretaría General de Economía
  4. 4 El Spielberg extremeño: un niño cacereño convierte la historia de Altamira en una película con Playmobil
  5. 5

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  6. 6

    Plasencia se queda sin Día de Extremadura
  7. 7 Herido grave un hombre tras el vuelco de un tractor en Navezuelas
  8. 8 Grave tras una salida de vía cerca de Arroyo de San Serván
  9. 9

    La crisis del alquiler genera una lista de espera en las residencias universitarias de mil estudiantes
  10. 10 Un acertante de la Bonoloto gana más de 44.000 euros este martes en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La música en directo de Escenario Amex, este fin de semana en el Foro de los Balbos

La música en directo de Escenario Amex, este fin de semana en el Foro de los Balbos