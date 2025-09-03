La música en directo de Escenario Amex, este fin de semana en el Foro de los Balbos

La Asociación Musical de Extremadura (Amex), fundada en el año 2000 y formada por más de 300 socios, ha organizado la decimoséptima edición de su ... festival Escenario Amex, dedicado exclusivamente a artistas extremeños, que se celebrará los días 5, 6 y 7 de septiembre en el Foro de los Balbos de Cáceres.

Este viernes se subirán al escenario La Mendinga, Mind Traveller, y Whatever!; el sábado sonarán los ritmos de Prosav, Veora, The Black-Suites Ladies, y el DJ set Miguel Rumbao y el domingo, día 7, los protagonistas serán los alumnos de varias escuelas de música.

El festival tiene lugar dentro del marco del proyecto cultural ‘Los planetas de Escenario AMEX 25’ y el objetivo es servir de plataforma de promoción y lanzamiento para la música de Extremadura.

Más de un centenar de grupos y artistas han pasado por sus escenarios, entre ellos Los Niños de los Ojos Rojos, Sínkope, Leonardo Dantés, El Desván del Duende, Los Ganglios, Tam Tam Go o Canchalera, congregando en total a más de 30.000 asistentes en sus ediciones anteriores.

Esta cita musical mantiene su filosofía de apostar por la diversidad de estilos y generaciones, incorporando en su programación un concierto accesible para personas sordas, interpretado en lengua de signos por Miriam Gallardo durante la actuación de La Mendinga.

El Foro de los Balbos contará con un ‘Escenario Lanzadera’, un espacio cedido a alumnos de las escuelas de música Enclave, FEMAE y Escuela de Combos Moi Martín, que ofrecerán tres conciertos el domingo 7 de septiembre a partir de las 18.00 horas. La programación incluye talleres didácticos para acercar la música a todos los públicos y un mercadillo de artesanos extremeños.

Los conciertos principales darán comienzo a las 22.00 horas los días 5 y 6 de septiembre, mientras que el domingo, día 7, se ampliará la programación con actuaciones desde las 18.00 horas, gracias a la participación de los músicos noveles.

Artistas extremeños

Escenario Amex mantiene su compromiso de ofrecer las mejores herramientas de difusión a artistas extremeños, fomentando la proyección de nuevos talentos y dando visibilidad a propuestas consolidadas, según señaló ayer el presidenta de la asociación, Óscar Trigoso, que presentó el certamen junto a la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, y el miembro de la Asociación Vecinal Ciudad Monumental, Juan Manuel Honrado, que colabora con el certamen con una propuesta de vasos reciclables para cuidar el medio ambiente, recoge Europa Press.

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, destacó que «la programación de este año vuelve a apostar por la diversidad con conciertos accesibles, talleres didácticos y el Escenario Lanzadera, entre otras muchas actividades musicales».

Además, la edil subrayó que, con esta iniciativa se apuesta por dar visibilidad a los artistas extremeños, en un fin de semana previo a la celebración del Día de Extremadura. «Con ello fortalecemos la proyección cultural de la ciudad y abrimos un espacio de oportunidades para los más jóvenes», señaló Carrasco.

Por su parte, el miembro de la Asociación de Vecinos Ciudad Monumental, Juan Manuel Honrado, explicó que «este festival gusta mucho a los vecinos de la zona monumental porque los asistentes cuidan mucho el entorno y se utilizan vasos reutilizables». De hecho, cada año la AAVV hace diferentes diseños de estos vasos para que la gente los coleccione y los utilice como gesto de cuidar el medio ambiente.

Como novedad, este año el festival Escenario AMEX contará con un pequeño espacio para adquirir ropa de segunda mano, gracias a la colaboración con Moda-re de Cáritas.