ARROYO DE LA LUZ

Mañana arranca la II 'Prefería rumbera' de Arroyo de la Luz

J. R. N.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

La segunda edición del festival 'Prefería rumbera' comienza mañana a partir de las 21.00 horas. Dicho festival, contará con ocho horas de música, fiesta y diversión, además de las actuaciones del dúo Azúcar Moreno, Elías Soler, Jaleopolis y también DJs. Todas aquellas personas que quieran asistir, podrán comprar su entrada anticipada online y de forma presencial, hasta las 13.00 horas, en la taquilla del cine teatro municipal, siendo el precio de las entradas de doce euros, y en taquilla el día del evento diecisiete euros.

