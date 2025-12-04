La Junta asegura que los funcionarios cobrarán la subida del 2,5% «lo antes posible» Elena Manzano dice que quizás no dé tiempo en diciembre, que será en enero «a más tardar» y convoca una Mesa General para la próxima semana

La subida salarial del 2,5% para los trabajadores públicos pactada por el Gobierno central y los sindicatos para este 2025 supondrá un desembolso de 68'5 millones de euros para las arcas de la administración autonómica y el Gobierno regional los abonará «lo antes posible», según ha señalado esta mañana la consejera de Hacienda, Elena Manzano.

El llamado 'Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía', firmado entre el Gobierno y los sindicatos CSIF, UGT y CC OO, contempla una subida salarial del 11,4 % entre 2025 y 2028. En concreto, recoge que en diciembre en las nóminas de los empleados públicos se hará efectivo un aumento del 2,5%, consolidable y con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero, que se abonará ahora en una única paga. El segundo aumento salarial será en 2026. Un 1,5 % más al que se sumará un 0,5% si el IPC es igual o superior al 1,5%. La mayor subida se hará realidad en 2027, con un 4,5%, y se cerrará por el momento en 2028 con otro 2% adicional. En total, los sueldos se incrementarán un 11,4% hasta 2028.

El Gobierno ya ha adelantado que los empleados públicos que dependen de la administración central cobrarán lo previsto en la nómina de diciembre, y CSIF y UGT han pedido a la Junta, ayuntamientos y diputaciones que hagan lo mismo.

Elena Manzano ha explicado al respecto esta mañana que su departamento trabaja para hacer efectivo el abono del 2,5% que corresponde a este año cuanto antes. «Trabajamos con la empresa que lleva el programa de nóminas para ello, pero no sabemos si dará tiempo a actualizar las tablas salariales y generar nuevas nóminas para hacer este pago en diciembre», ha expuesto tras recordar que mañana se cierran las nóminas de este mes, diferentes al resto porque se suma la extraordinaria, «para que los empleados públicos puedan cobrarla el próximo 18».

Por eso, la Junta tratará de hacer efectivo el pago en otra nómina posterior antes de que acabe el año, pero si no es posible «será en enero a más tardar», ha concretado Manzano. También cuando se tendría que abonar el 1,5% fijado para 2026, lo que añadiría un nuevo desembolso de otros 42 millones de euros a las arcas regionales, que se sumará el próximo año además a los 8 millones de euros pendientes de pagar del 2% comprometido en 2020 por el anterior gobierno. Una deuda que el actual ejecutivo está saldando con los empleados públicos.

La consejera de Hacienda también ha adelantado que la próxima semana se celebrará una Mesa General de Negociación para formalizar en la región el acuerdo pactado con los sindicatos, «asumirlo y después llevarlo al Consejo de Gobierno para proceder la pago». Y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los empleados públicos, garantizando que se asumirá el compromiso del nuevo abono como se han atendido los anteriores. «Hemos pagado 200 millones de euros ya en actualizaciones de salarios y deudas pendientes», ha recordado Elena Manzano.

Las centrales

La respuesta de la Junta llega después de que CSIF haya exigido «máxima celeridad» a la administración regional, provincial y local para que en enero de 2026 los aproximadamente de 100.000 empleados públicos de la región que trabajan en las diferentes administraciones vean reflejado en sus nóminas un incremento salarial del 4%, correspondiente a las subidas fijadas para este año y el próximo.

Con el acuerdo alcanzado, «por primera vez, desde el año 2010, empieza a mejorar la situación de los empleados públicos, que van a poder recuperar un 2,9% de poder adquisitivo», subraya la central. Según sus datos, los atrasos de 2025 que se debe abonar a los empleados públicos, con efecto retroactivo desde enero, pueden suponer entre 500 y 700 euros de media; y en 2026, la subida salarial será de en torno a 1.700 euros de media.

Por su parte, UGT ha solicitado por escrito a Manzano la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación para abordar el abono de la subida salarial correspondiente a 2025, así como el incremento pactado del 1,5% para 2026. Para esta central, «no hay justificación posible para retrasar esta medida. Exigimos que la Junta actúe con diligencia y garantice que el personal público extremeño reciba este incremento salarial en el mes de diciembre, al igual que el resto del país».

Por ello ha pedido también que la Junta apruebe esta medida en el próximo Consejo de Gobierno, «de modo que todas las administraciones extremeñas puedan tramitar con tiempo suficiente el abono antes de finalizar el año para garantizar igualdad de trato respecto al personal de la administración central y no generar discriminaciones por inacción».