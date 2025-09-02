HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Día del Jamón de Monesterio 2025: horarios, degustación popular y conciertos

Judit Molina

Judit Molina

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:34

Monesterio se prepara para vivir uno de los eventos gastronómicos más esperados de Extremadura. El próximo sábado 6 de septiembre de 2025, la localidad pacense celebra el XXXIV Día del Jamón de Monesterio, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, coincidiendo con sus Ferias y Fiestas 2025, que tendrán lugar del miércoles 3 al domingo 7 de septiembre.

Miles de visitantes podrán disfrutar del producto estrella de la localidad, referente de la dehesa extremeña y símbolo de su identidad cultural y gastronómica.

Programación del Día del Jamón de Monesterio

El Día del Jamón de Monesterio 2025 arrancará con su cita más emblemática, la degustación popular de jamón ibérico a partir de las 11:30 horas en la piscina municipal.

La programación continuará por la noche, a partir de las 22:00 horas en el recinto ferial, con dos conciertos:

  • El grupo extremeño-andaluz, Diván du Don.

  • ConReverse, que hará disfrutar a los más jóvenes con los hits del momento, pasando por los mejores temas de la década de los 2000, acabando en la maravillosa década de los 80.

