Miajadas conmemora el Día de Extremadura con música, gastronomía y atracciones para los niños
El Ayuntamiento ha programado este viernes y el sábado el Al Rojo Vivo Fest en el parque de Los Mártires
R. H.
Martes, 2 de septiembre 2025, 16:13
Miajadas acoge este fin de semana el Al Rojo Vivo Fest, un evento programado por el Ayuntamiento para conmemorar el Día de Extremadura. La cita tendrá lugar este viernes y el sábado -5 y 6 de septiembre- en el parque de los Mártires. La programación en la localidad cacereña incluye música, gastronomía y entretenimiento para los más pequeños. Durante las actuaciones musicales, los asistentes podrán cenar en una zona habilitada con 'food trucks' con comida para todos los gustos.
PROGRAMACIÓN
Viernes 5 de septiembre
20:00 h. Pintacaras Infantil
Apertura de atracción infantil (gratuita hasta las 20:30 h.)
Apertura de foodtrucks y barra
20:30 h. Espectáculo infantil 'Libru Mágicu'.
23:30 h. Comando Belushi
Sábado 6 de septiembre
20:00 h. Pintacaras Infantil
Apertura de atracción infantil (gratuita hasta las 20:30 h.)
Apertura de foodtrucks y barra
20:30 h. Dr. Sapo (Espectáculo Infantil)
23:30 h. A esa hora comenzará un tributo a Triana a cargo de la banda Athriana.
A continuación, llegará el turno de DJ A.J. Caña.
