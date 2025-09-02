Miajadas conmemora el Día de Extremadura con música, gastronomía y atracciones para los niños

R. H. Martes, 2 de septiembre 2025, 16:13 Comenta Compartir

Miajadas acoge este fin de semana el Al Rojo Vivo Fest, un evento programado por el Ayuntamiento para conmemorar el Día de Extremadura. La cita tendrá lugar este viernes y el sábado -5 y 6 de septiembre- en el parque de los Mártires. La programación en la localidad cacereña incluye música, gastronomía y entretenimiento para los más pequeños. Durante las actuaciones musicales, los asistentes podrán cenar en una zona habilitada con 'food trucks' con comida para todos los gustos.

PROGRAMACIÓN

Viernes 5 de septiembre

20:00 h. Pintacaras Infantil

Apertura de atracción infantil (gratuita hasta las 20:30 h.)

Apertura de foodtrucks y barra

20:30 h. Espectáculo infantil 'Libru Mágicu'.

23:30 h. Comando Belushi

Sábado 6 de septiembre

20:00 h. Pintacaras Infantil

Apertura de atracción infantil (gratuita hasta las 20:30 h.)

Apertura de foodtrucks y barra

20:30 h. Dr. Sapo (Espectáculo Infantil)

23:30 h. A esa hora comenzará un tributo a Triana a cargo de la banda Athriana.

A continuación, llegará el turno de DJ A.J. Caña.