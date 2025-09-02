HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Detalle del cartel anunciador del festival.
Miajadas conmemora el Día de Extremadura con música, gastronomía y atracciones para los niños

El Ayuntamiento ha programado este viernes y el sábado el Al Rojo Vivo Fest en el parque de Los Mártires

R. H.

Martes, 2 de septiembre 2025, 16:13

Miajadas acoge este fin de semana el Al Rojo Vivo Fest, un evento programado por el Ayuntamiento para conmemorar el Día de Extremadura. La cita tendrá lugar este viernes y el sábado -5 y 6 de septiembre- en el   parque de los Mártires. La programación en la localidad cacereña incluye música, gastronomía y entretenimiento para los más pequeños. Durante las actuaciones musicales, los asistentes podrán cenar  en una zona habilitada con 'food trucks' con comida para todos los gustos.

PROGRAMACIÓN

Viernes 5 de septiembre

20:00 h. Pintacaras Infantil

Apertura de atracción infantil (gratuita hasta las 20:30 h.)

Apertura de foodtrucks y barra

20:30 h. Espectáculo infantil 'Libru Mágicu'.

23:30 h. Comando Belushi

Sábado 6 de septiembre

20:00 h. Pintacaras Infantil

Apertura de atracción infantil (gratuita hasta las 20:30 h.)

Apertura de foodtrucks y barra

20:30 h. Dr. Sapo (Espectáculo Infantil)

23:30 h. A esa hora comenzará un tributo a Triana a cargo de la banda Athriana.

A continuación, llegará el turno de DJ A.J. Caña.

