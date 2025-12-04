El Sevilla FC desata la locura en redes con el cartel de su partido ante el CD Extremadura: «Eso es Badajoz» Las redes sociales están que arden con el cartel que el equipo sevillano ha compartido para anunciar su partido contra el CD Extremadura

Irene Toribio Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:06 Comenta Compartir

«Cita con la Copa del Rey frente al CD Extremadura. Vamos a por el pase, equipo» anuncia el Sevilla FC en sus redes sociales. A simple vista un mensaje sencillo de ánimo y aliento para los sevillistas, sin embargo, para los más audaces... «han metido la pata hasta el fondo». El equipo ha desatado un auténtico revuelo en redes con el cartel en el que anuncian este partido contra el CD Extremadura, y es que han ilustrado la imagen con un llamativo fondo… ¡de Badajoz! Un pequeño detalle geográfico que no ha pasado desapercibido y que ya está dando mucho que hablar entre aficionados y curiosos.

«Habéis puesto lugares de Badajoz capital, el partido se juega en Almendralejo», comenta un seguidor. Aunque quizá el Sevilla lo haya hecho sin ningún tipo de intención, y es que Almendralejo forma parte de la provincia de Badajoz, para algunos de sus seguidores no habría estado de más incluir monumentos propios de Almendralejo y ha sido, para muchos, una gran ofensa. «Se juega en Badajoz ciudad??? Guauuuu un poco de cultura futbolística que no es la primera vez que pisáis el Francisco de la Hera», comentan en X. «Podrías haber puesto algo de Almendralejo y no de Badajoz, digo yo», comentan. «Ya que jugáis contra un rival más humilde por lo menos os podríais enterar en donde jugáis y cuáles son los lugares emblemáticos de allí, no poner los de Badajoz capital», escribe otro.

Cita con la #CopaDelRey frente al @CDExt1924 🏆



¡Vamos a por el pase, equipo! ⚪🔴 pic.twitter.com/InquYsv1Qu — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 4, 2025

La indignación no se ha hecho esperar aunque hay quienes consideran que ha sido un 'error' más que premeditado: «Sois unos cachondos... jugáis en Almendralejo y ponéis de fondo monumentos de Badajoz... Pese a los palos que os están dando, yo si he entendido lo que intentáis expresar», añade otro usuario.

Los más avispados hasta consideran que este 'error' podría llevarnos a la victoria... «A ver si con suerte confundís Badajoz con Almendralejo y ganamos por incomparecencia», escribe un usuario en X, donde el Sevilla FC ha compartido esta imagen que tanto está dando de qué hablar.