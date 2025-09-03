HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Vecinos disfrutando con los toros simulados. F. V.

Castuera estará en fiestas hasta el próximo domingo

Francisco Vázquez

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:32

El encierro de toros simulados y la fiesta de la espuma dieron el pistoletazo de salida a la Feria de Castuera, que se prolongará hasta domingo, día 8.

Decenas de niños y niñas se concentraron en la plaza de España para asistir a los populares encierros infantiles de toros simulados y a la posterior fiesta de la espuma y el agua con la que pudieron refrescarse después de correr y divertirse delante de los inofensivos pitones de estos peculiares toros de carretilla.

Un año más, la empresa local de espectáculos taurinos 'Toros Castuera' fue la encargada de dirigir y animar este peculiar encierro con el que se divierten tanto los niños, como los numerosos mayores que se dan cita en este festivo encierro para contemplar lo bien que se lo pasan los más pequeños.

Hoy viernes, día 6, a las 12.00 horas tendrá lugar la inauguración de la 39 edición del Salón Ovino de La Serena, con un amplio programa de actividades relacionadas con el sector.

La feria de día seguirá en el ferial y por la noche habrá baile en la caseta municipal con la orquesta 'New Stylo', el concierto de los gaditanos 'Lérica' y los dj 'Clandestinos'. Negro Valdés y J. López y Juanma Dávila, en la explanada de acceso a las pistas de atletismo.

Mañana sábado, la actividad ferial estará a caballo entre la plaza de España y las instalaciones del Salón Ovino.

