Rincón de Ballesteros celebra a partir del sábado sus fiestas patronales

La pedanía cacereña de Rincón de Ballesteros celebra este fin de semana las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe y cuentan con un programa de actividades inclusivas. Como novedad de este año se realizará un homenaje a los bomberos forestales del Infoex, a quienes el representante del alcalde de Cáceres en Rincón de Ballesteros, Francisco José Solís Pérez, entregará una placa en reconocimiento «por su trabajo, compromiso y esfuerzo con los vecinos y vecinas».

Los festejos darán inicio el sábado 6 de septiembre a partir de las 19.00 horas con una gran fiesta inclusiva en la que se podrá disfrutar de la obra de teatro ‘Soy persona’, del grupo Las Amazonas, de un taller de sensibilización y de dos actuaciones, un musical de la mano de la cantautora cacereña Laura Álvarez, y otra de baile flamenco interpretada por el grupo Con Mucha Garra.

La agenda continuará el domingo 7 de septiembre a partir de las 23.30 horascon un concierto de la banda Elepé, que animará con canciones de los años 80 y 90.

El lunes 8 de septiembre a las 8.00 horas se desarrollará la tradicional procesión y eucaristía de la fiesta, y a las 12.00 horas le seguirá el homenaje a los bomberos forestales del Infoex de Rincón de Ballesteros. Posteriormente, y para finalizar los festejos, a las 14.00 horas se invitará a los vecinos a una caldereta y se pondrá el broche final con un toro mecánico y un deslizador acuático.