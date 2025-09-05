Comienza la feria del caballo de Torrejoncillo

J. R. N. Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Hoy comienza la feria del caballo 'Ecuestre Torrejoncillo 2025', que se prolongará hasta el domingo, en el Centro Ecuestre Dehesa Boyal del recinto ferial. Dicho evento, contará con el Campeonato de Extremadura de Doma vaquera, catas comentadas, espectáculos musicales y puestos de artesanía.

El programa arranca a las 10.00 horas con la apertura de las instalaciones, para seguir con la inauguración oficial de la feria y vino de honor en la carpa municipal. La jornada terminará con el concierto de Antonio Martín y Yumara y la actuación de Kokinho69.