El policía nacional herido en Aldea Moret evitó «una agresión mortal» a otro agente de paisano, según Jupol

El agente que resultó herido el pasado lunes al enfrentarse a un individuo armado con un cuchillo de grandes dimensiones durante una reyerta multitudinaria ... en Aldea Moret evitó «una posible agresión mortal» hacia otro agente que actuaba de paisano convirtiéndose en un escudo humano. Es la versión que aporta el sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, que denuncia la «situación insostenible» en la que trabajan los agentes de la Policía Nacional, tras la «grave lesión sufrida» por un policía del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) durante la llamativa actuación en la calle Ródano, en la que se vieron implicadas más de medio centenar de personas sin que haya detenciones por el momento.

Según relata el sindicato, la patrulla del agente lesionado era la única unidad del GAC operativa en toda la ciudad en ese momento. «En plena intervención, el policía observó cómo un individuo armado se dirigía hacia otro agente que actuaba de paisano. En un acto de absoluta valentía», se lanzó sobre el agresor para evitar una posible agresión mortal, detalla Jupol en un comunicado.

«Durante el forcejeo ambos cayeron al suelo y el policía sufrió una fractura de peroné que le mantendrá alejado del servicio durante un largo periodo. Tras la petición urgente de refuerzos, acudieron unidades del GOR (Grupo Operativo de Respuesta) y de la Policía Judicial», señala el sindicato.

«La situación es tan grave que, a día de hoy, no podemos garantizar la seguridad ciudadana»

Jupol ha trasladado su apoyo al agente herido y denuncia que lo sucedido «no es un caso aislado, sino la consecuencia directa del abandono del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía». El sindicato asegura que la falta de efectivos y de medios de protección está llevando a los agentes «al límite», especialmente a las unidades de primera respuesta. «La situación es tan grave que, a día de hoy, no podemos garantizar la seguridad ciudadana. Lo repetimos alto y claro: no podemos garantizar la seguridad ciudadana», advierten.

La organización insiste en que la plantilla es insuficiente y que los agentes se ven obligados a intervenir en situaciones de extrema violencia «en clara inferioridad numérica». «Es inaceptable que un policía tenga que utilizar su propio cuerpo como escudo frente a un individuo armado porque no cuenta con medios adecuados ni con compañeros suficientes para afrontar estos episodios», denuncia JUPOL.

El sindicato recuerda que lleva años reclamando la necesidad urgente de dotar a todas las patrullas de dispositivos electrónicos de control (Táser), una herramienta intermedia que, subrayan, ha demostrado su eficacia para reducir riesgos tanto para los agentes como para los ciudadanos. JUPOL acusa a la Administración de incumplir la obligación legal establecida en el Real Decreto 2/2006 de Prevención de Riesgos Laborales al no garantizar una protección eficaz a los funcionarios policiales.

El sindicato reclama al ministro del Interior «el fin de la pasividad institucional» y exige medidas inmediatas: una evaluación de riesgos laborales para las unidades de Seguridad Ciudadana de Cáceres y Plasencia, el aumento de las plantillas en ambas ciudades y un refuerzo real de los efectivos presentes en la calle.

Además, pide «mano firme» contra los reincidentes que actúan «con total impunidad», deteriorando la confianza en el sistema judicial y poniendo en peligro tanto a los agentes como al conjunto de la sociedad.

«Lo que no puede ser, es que la valentía de nuestros policías siga siendo la única barrera entre los ciudadanos y la violencia, mientras las instituciones miran hacia otro lado«, indica Jupol.