Imagen de la reyerta que tuvo lugar el pasado lunes en la calle Ródano de Aldea Moret. HOY

Sucesos

El policía nacional herido en Aldea Moret evitó «una agresión mortal» a otro agente de paisano, según Jupol

El sindicato policial denuncia la carencia de medios en Cáceres y asegura que la patrulla del herido era la única del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) operativa en toda la ciudad el pasado lunes

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:32

Comenta

El agente que resultó herido el pasado lunes al enfrentarse a un individuo armado con un cuchillo de grandes dimensiones durante una reyerta multitudinaria ... en Aldea Moret evitó «una posible agresión mortal» hacia otro agente que actuaba de paisano convirtiéndose en un escudo humano. Es la versión que aporta el sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, que denuncia la «situación insostenible» en la que trabajan los agentes de la Policía Nacional, tras la «grave lesión sufrida» por un policía del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) durante la llamativa actuación en la calle Ródano, en la que se vieron implicadas más de medio centenar de personas sin que haya detenciones por el momento.

