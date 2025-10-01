Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año El calendario escolar marca varias fechas clave: Día del Docente, Día de la Inmaculada Concepción, las vacaciones de Navidad... Estos son todos los puentes y festivos que quedan hasta final de año

Irene Toribio Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:52 Comenta Compartir

A medida que avanza el año escolar, padres, estudiantes y docentes comienzan a mirar el calendario con atención, planificando descansos, escapadas y, sobre todo, con quién dejar a los más pequeños cuando no hay colegio. Para que no coja a nadie por sorpresa, recopilamos todos los puentes, días festivos y fines de semana largos que quedan en Extremadura hasta final de 2025.

Festivos y 'puentes'

- 12 oct.: Fiesta Nacional de España

- 13 oct.: Lunes siguiente al día de la Fiesta Nacional de España.

- 21 nov.: Santa Cecilia (únicamente C.O.M.)

- 27 nov.: Día del Docente (excepto para C.O.M.)

- 28 nov.: Viernes siguiente al día del docente.

- 6 dic.: Día de la Constitución

- 8 dic.: Día de la Inmaculada Concepción

- 23 dic. al 7 ene.: Vacaciones de Navidad.

El siguiente «puente», que en realidad es el traslado de un día festivo que convierte el fin de semana en un fin de semana largo, tendrá lugar el lunes 13 de octubre. Al caer el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, en domingo, nuestra comunidad traslada la celebración al lunes, por lo que no habrá clases.

Los conservatorios también tendrán su jornada festiva el 21 de noviembre, con motivo del Día de Santa Cecilia, y tampoco será lectivo. Además, los días 27 y 28 de noviembre tampoco habrá colegio, ya que se celebra el Día del Docente (excepto para C.O.M.) y el día siguiente al festivo.

El 8 de diciembre también será un día libre, con la celebración del Día de la Inmaculada Concepción.

Y la gran pregunta: ¿cuándo comienzan las vacaciones de Navidad este año?

Además, hay que tener en cuenta que este martes, 7 de octubre, se ha convocado una huelga para exigir la homologación salarial de los maestros y profesores extremeños con la media estatal. Por ello, el próximo martes están llamados unos 16.000 docentes extremeños tanto a secundar el paro durante toda la jornada como a concentrarse en Mérida. Eso sí, la Consejería de Educación y los sindicatos han mantenido un encuentro esta mañana para acordar los servicios mínimos esenciales.

Ampliar

Vacaciones de Navidad 2025

Los alumnos iniciarán sus vacaciones el 23 de diciembre y no regresarán a clase hasta el 7 de enero de 2026, disfrutando así de unas merecidas fiestas de fin de año.