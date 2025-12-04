HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos personas resultan heridas, una de ellas con quemaduras graves, en un incendio en Navalmoral de la Mata
Bomberos del Sepei ante la vivienda incendiada.

Ver 6 fotos
Bomberos del Sepei ante la vivienda incendiada. MAM
Suceso en Extremadura

Dos personas resultan heridas, una de ellas con quemaduras graves, en un incendio en Navalmoral de la Mata

Las víctimas son una mujer y un hombre, que ha sido rescatado por una ventana por agentes de la Policía Local y un vecino de la zona

Miguel Ángel Marcos

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:30

Comenta

Dos personas han resultado heridas, una de ellas con quemaduras en buena parte de su cuerpo, en un incendio que se ha producido cerca de las seis tarde de este jueves en Navalmoral de la Mata, en el popular barrio del Cerro. En concreto, el fuego se ha originado en una vivienda de la calle que atraviesa la barriada, Murillo. La ocupaban dos personas, un hombre y una mujer de unos 40 años.

El hombre ha sido rescatado por una ventana por agentes de la Policía Local y un vecino de la zona.

La presencia de efectivos ha sido importante, con varias dotaciones de bomberos del SEPEI para sofocar las llamas y el abundante humo y numerosos agentes de Guardia Civil y Policía Local.

Según señala la Guardia Civil, el 112 Extremadura informó a la Central 062 de la Guardia Civil de Cáceres sobre un incendio en una vivienda con personas en su interior, en la localidad de Navalmoral de la Mata.

«De forma inmediata se enviaron varias patrullas al lugar. A su llegada, los agentes confirmaron el incendio y procedieron a evacuar a dos personas que presentaban quemaduras. Una de ellas fue trasladada al Hospital Campo Arañuelo, mientras que la otra fue atendida en el lugar antes de ser derivada a un centro sanitario», reseña la Guardia Civil.

Agentes de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de la localidad, realizan la correspondiente inspección técnico ocular para determinar las causas del incendio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  2. 2 El Sevilla FC desata la locura en redes con el cartel de su partido ante el CD Extremadura: «Eso es Badajoz»
  3. 3

    La Junta asegura que los funcionarios cobrarán la subida del 2,5% «lo antes posible»
  4. 4

    La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo
  5. 5 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  6. 6

    Dictan orden de captura contra un hombre al que piden seis años de cárcel por agresión sexual a su sobrina nieta
  7. 7 Balizas V-16: la DGT se defiende de la denuncia de Facua y culpa al Tribunal Supremo
  8. 8 No es Jijona: uno de los mejores turrones de España se esconde en un rincón de Extremadura
  9. 9 Un incendio calcina parte de un piso en San Roque
  10. 10 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos personas resultan heridas, una de ellas con quemaduras graves, en un incendio en Navalmoral de la Mata