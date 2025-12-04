Dos personas resultan heridas, una de ellas con quemaduras graves, en un incendio en Navalmoral de la Mata

Miguel Ángel Marcos Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:30 | Actualizado 20:14h. Comenta Compartir

Dos personas han resultado heridas, una de ellas con quemaduras en buena parte de su cuerpo, en un incendio que se ha producido cerca de las seis tarde de este jueves en Navalmoral de la Mata, en el popular barrio del Cerro. En concreto, el fuego se ha originado en una vivienda de la calle que atraviesa la barriada, Murillo. La ocupaban dos personas, un hombre y una mujer de unos 40 años.

El hombre ha sido rescatado por una ventana por agentes de la Policía Local y un vecino de la zona.

La presencia de efectivos ha sido importante, con varias dotaciones de bomberos del SEPEI para sofocar las llamas y el abundante humo y numerosos agentes de Guardia Civil y Policía Local.

Según señala la Guardia Civil, el 112 Extremadura informó a la Central 062 de la Guardia Civil de Cáceres sobre un incendio en una vivienda con personas en su interior, en la localidad de Navalmoral de la Mata.

«De forma inmediata se enviaron varias patrullas al lugar. A su llegada, los agentes confirmaron el incendio y procedieron a evacuar a dos personas que presentaban quemaduras. Una de ellas fue trasladada al Hospital Campo Arañuelo, mientras que la otra fue atendida en el lugar antes de ser derivada a un centro sanitario», reseña la Guardia Civil.

Agentes de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de la localidad, realizan la correspondiente inspección técnico ocular para determinar las causas del incendio.