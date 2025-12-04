HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ángel Márquez
Badajoz

Un incendio calcina parte de un piso en San Roque

En el momento del siniestro no había ocupantes en la vivienda

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:37

Comenta

El incendio en una vivienda ha provocado graves daños en una vivienda de San Roque, en Badajoz. Los bomberos están actuando en un piso de la avenida Ricardo Carapeto.

El fuego ha comenzado pasada las 13.00 horas. Una vecina ha avisado de que veía humo en un piso del cuarto piso.

Al llegar los bomberos han podido sofocar las llamas y están liberando de humo el bloque de viviendas. Hay una habitación completamente calcinada y otras estancias muy afectadas por el suceso.

En el momento del siniestro no había ocupantes en el piso, no hay heridos aunque los daños materiales son importantes.

El suceso ha creado alarma en San Roque por la presencia de tres dotaciones del Servicio Municipal de Extinción de Incendios y de la Policía Local que ha cortado la acera y regulado el tráfico en la zona.

Aún se investigan las causas del suceso aunque todo indica que el origen del suceso es una habitación.

