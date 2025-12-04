Un incendio calcina parte de un piso en San Roque

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:37 | Actualizado 14:44h. Comenta Compartir

El incendio en una vivienda ha provocado graves daños en una vivienda de San Roque, en Badajoz. Los bomberos están actuando en un piso de la avenida Ricardo Carapeto.

El fuego ha comenzado pasada las 13.00 horas. Una vecina ha avisado de que veía humo en un piso del cuarto piso.

Al llegar los bomberos han podido sofocar las llamas y están liberando de humo el bloque de viviendas. Hay una habitación completamente calcinada y otras estancias muy afectadas por el suceso.

En el momento del siniestro no había ocupantes en el piso, no hay heridos aunque los daños materiales son importantes.

El suceso ha creado alarma en San Roque por la presencia de tres dotaciones del Servicio Municipal de Extinción de Incendios y de la Policía Local que ha cortado la acera y regulado el tráfico en la zona.

Aún se investigan las causas del suceso aunque todo indica que el origen del suceso es una habitación.