El entorno del mirador de la ermita de Nuestra Señora del Castillo, de Cabezabellosa, quemado a consecuencia del incendio. Jorge Rey

El PSOE quiere que Guardiola explique su gestión del incendio de Jarilla y aclare las medidas de reconstrucción

«Ponerse al frente de las decisiones no es ponerse al frente de la fotografía. Ponerse al frente de las decisiones es sentarse en el puesto de mando», ha manifestado la portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña

R. H.

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:49

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha reclamado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que comparezca en la Asamblea de ... Extremadura para explicar la toma de decisiones en la gestión del incendio de Jarilla, así como para detallar cómo va a proceder el Ejecutivo regional para la reconstrucción de los «incalculables» daños que deja esta «catástrofe».

