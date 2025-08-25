El PSOE quiere que Guardiola explique su gestión del incendio de Jarilla y aclare las medidas de reconstrucción

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha reclamado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que comparezca en la Asamblea de ... Extremadura para explicar la toma de decisiones en la gestión del incendio de Jarilla, así como para detallar cómo va a proceder el Ejecutivo regional para la reconstrucción de los «incalculables» daños que deja esta «catástrofe».

En una rueda de prensa en Mérida, Gil Rosiña ha abogado por «activar el botón de la sensatez política» en Extremadura y por apagar «el ruido ensordecedor de los micrófonos nacionales de la política» de España, y en este sentido ha considerado «sensato» que la presidenta de la Junta de Extremadura comparezca ante las fuerzas políticas del Parlamento y ante la opinión pública y explique «cómo se han tomado las decisiones desde que se declara el nivel 2 de emergencia en el incendio más importante y más grande de todos los que ha habido» en la historia de Extremadura.

Y también, y lo que es «más importante aún», para que explique «cómo va a proceder la Junta de Extremadura para la reconstrucción de quienes han perdido tanto», ha argumentado la portavoz socialista, quien ha insistido en esta petición de los socialistas, que ya han registrado solicitudes de comparecencia del consejero de Presidencia, Interior y Política Social, Abel Bautista, que es quien tiene las competencias de emergencias y protección civil.

Sin embargo, como ha aclarado, los grupos políticos no pueden solicitar la comparecencia de la presidenta de la Junta, pero en este caso, ha sostenido, «no hace falta ni registrar el papel» dada la magnitud de la «catástrofe».

«La sensatez política, la responsabilidad política que no está en coger un cesto. Ponerse al frente de las decisiones no es ponerse al frente de la fotografía. Ponerse al frente de las decisiones es sentarse en el puesto de mando. Y ponerse al frente de las decisiones implica sentarse en el puesto de mando e ir al Parlamento a comparecer y explicar a las fuerzas políticas de la región qué se ha decidido y qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir», ha señalado Gil Rosiña.

Los socialistas pretenden asimismo abordar en esta comparecencia las medidas preventivas que se deban articular y las ayudas y decisiones a aprobar para «dar una respuesta a la gente que en estos momentos ha perdido tanto y también a la pérdida colectiva que siente la región cuando ve su monte arder que tiene un valor incalculable».

Unidad de acción

La dirigente socialista ha comenzado su intenvención mostrando la solidaridad y cariño del PSOE a todos los afectados, no solo por el incendio de Jarilla, sino también por otros de importancia, entre los que ha citado el de Alburquerque y Llerena.

También ha expresado la gratitud del partido con todas las personas que han hecho posible que el incendio esté perimetrado y a la espera de quede finalmente extinguido.

Protección Civil de la Unión Europea

Ha destacado la «utilidad» del mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea que coordina la ayuda y la respuesta de recursos, y que ha sido la primera vez lo solicita España, al mismo tiempo que ha recriminado a la Junta la escasa ejecución en materia de prevención de incendios.

Así, ha incidido en que «de nada sirve» que la Junta de Extremadura presupueste 69 millones de euros para «las tareas de prevención que se hacen antes del verano, si a 30 de junio apenas ha ejecutado 19 millones de euros».

La portavoz socialista ha incidido en que ante una «catástrofe» el PSOE ha apostado desde el «primer minuto que se declara el incendio» por la «unidad de acción y dejar hacer a quienes tienen la responsabilidad de hacer y a quienes tienen la tarea de la gobernanza, que es el gobierno de la Junta de Extremadura».

Pero los incendios, ha dicho, «no entienden de comunidades autónomas», como tampoco entiende los que los sufren «de partidos políticos que están en los distintos niveles institucionales», sino que quieren una «respuesta» para que «no vuelva a suceder».

En este sentido, y ante el escenario que dejan este verano los incendios en España, ha apoyado la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de impulsar un pacto de Estado, así como de declarar este martes en el Consejo de Ministros como zonas afectadas por emergencias de protección civil aquellas donde el fuego ha causado daños.

«Parece sensato desde la lógica y la sensatez política el planteamiento que hace el gobierno de España de que en el año 2025, el peor año de incendios que se conoce en nuestro país con más de 400.000 hectáreas arrasadas en el conjunto del país y 17.500 en Extremadura, todos los territorios junto con el gobierno nos sentemos a hablar de cómo prepararnos para que esto no ocurra», ha señalado la portavoz socialista, quien ha reclamado abordar la situación con «altura política».