Así se ve el incendio de Jarilla desde el espacio con cámara infrarroja
El satélite Sentinel 2 del programa Copernicus ha captado la imagen de la superficie quemada, el frente abierto entre los valles del Ambroz y el Jerte y la humareda
Cáceres
Jueves, 21 de agosto 2025, 10:17
Así se ve el incendio forestal de Jarilla desde el espacio con la tecnología Swir, o infrarrojo de onda corta. La imagen ha sido captada por el satélite Sentinel 2 del programa Copernicus y recoge no solamente las más de 16.000 hectáreas arrasadas por el fuego, sino también el frente abierto entre los valles del Ambroz y el Jerte y la humareda.
La instantánea corresponde a este jueves, 21 de agosto. Este satélite proporciona imágenes ópticas de alta resolución para los servicios terrestres, por ejemplo, de la vegetación, el suelo y la cobertura de agua, las vías de navegación interior y las zonas costeras. Así mismo, el Sentinel-2 facilita información para los servicios de emergencia. Por su parte, las cámaras Swir ofrecen una visión difícil de detectar con luz visible o térmica tradicional.
Copernicus es un programa que ofrece información basada en datos de observación de la Tierra por satélite y en datos in situ (no espaciales). El programa, liderado por la Comisión Europea, proporciona datos de manera operacional y servicios de información de forma gratuita sobre numerosas áreas de aplicación gracias a varias tecnologías, que van desde los satélites en el espacio a los sistemas de medición en tierra, mar y aire.
El incendio se originó en la tarde-noche del martes, día 12, como consecuencia de un rayo. Las condiciones meteorológicas han complicado su extinción y han obligado a tomar medidas como evacuaciones de vecinos, confinamientos de poblaciones y cortes de carreteras.
El dispositivo de emergencia ha ido aumentando con el paso de los días y está compuesto ya por cerca de un centenar de efectivos, entre los que se encuentran recursos de otras comunidades autónomas, el Gobierno y los países de Eslovaquia y Alemania. Extremadura mantiene activo el nivel 2 de peligrosidad.
