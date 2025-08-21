Así se ve el incendio de Jarilla desde el espacio con cámara infrarroja El satélite Sentinel 2 del programa Copernicus ha captado la imagen de la superficie quemada, el frente abierto entre los valles del Ambroz y el Jerte y la humareda

Así se ve el incendio forestal de Jarilla desde el espacio con la tecnología Swir, o infrarrojo de onda corta. La imagen ha sido captada por el satélite Sentinel 2 del programa Copernicus y recoge no solamente las más de 16.000 hectáreas arrasadas por el fuego, sino también el frente abierto entre los valles del Ambroz y el Jerte y la humareda.

La instantánea corresponde a este jueves, 21 de agosto. Este satélite proporciona imágenes ópticas de alta resolución para los servicios terrestres, por ejemplo, de la vegetación, el suelo y la cobertura de agua, las vías de navegación interior y las zonas costeras. Así mismo, el Sentinel-2 facilita información para los servicios de emergencia. Por su parte, las cámaras Swir ofrecen una visión difícil de detectar con luz visible o térmica tradicional.

Ampliar Frente abierto, al detalle. Copernicus

Copernicus es un programa que ofrece información basada en datos de observación de la Tierra por satélite y en datos in situ (no espaciales). El programa, liderado por la Comisión Europea, proporciona datos de manera operacional y servicios de información de forma gratuita sobre numerosas áreas de aplicación gracias a varias tecnologías, que van desde los satélites en el espacio a los sistemas de medición en tierra, mar y aire.

El incendio se originó en la tarde-noche del martes, día 12, como consecuencia de un rayo. Las condiciones meteorológicas han complicado su extinción y han obligado a tomar medidas como evacuaciones de vecinos, confinamientos de poblaciones y cortes de carreteras.

Así se veía antes del incendio de Jarilla Así se ve ahora la zona tras el incendio de Jarilla Imágenes de la zona afectada por el incendio de Jarilla del 10 y del 20 de agosto Copernicus

El dispositivo de emergencia ha ido aumentando con el paso de los días y está compuesto ya por cerca de un centenar de efectivos, entre los que se encuentran recursos de otras comunidades autónomas, el Gobierno y los países de Eslovaquia y Alemania. Extremadura mantiene activo el nivel 2 de peligrosidad.