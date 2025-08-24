HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jesús Olmedo junto a sus hijos Álvaro y Pablo en su finca del Valle del Jerte rodeados de cerezos abrasados por el fuego.

Jesús Olmedo junto a sus hijos Álvaro y Pablo en su finca del Valle del Jerte rodeados de cerezos abrasados por el fuego. Jorge Rey

Los daños a los cerezos por el fuego: «En horas hemos perdido el trabajo de una vida»

La familia Olmedo, con tierras en el Valle del Jerte, cuenta entre cultivos abrasados cómo defendieron su finca de las llamas y escaparon del incendio de Jarilla

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:47

«Siento impotencia. Ves que tus cerezos se queman y se echa a perder lo que has trabajado durante décadas. El fuego nos rodeó ... y tuvimos que salir de la finca. Yo me fui porque mi familia me obligó; si no, no me voy». Así empieza la historia de Jesús Olmedo y sus hijos Álvaro y Pablo. Ellos han pasado los peores diez días de su vida y ahora, mientras caminan entre árboles abrasados, relatan cómo el incendio de Jarilla amenazó sus cultivos, lo que les da de comer.

