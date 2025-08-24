HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jarilla, el mayor incendio forestal en la historia de Extremadura

Jarilla, el mayor incendio forestal en la historia de Extremadura

Supera en cuatro mil hectáreas al incendio más extenso hasta la fecha y se suma a la ola de fuego que sufre este verano la región

María Díaz

María Díaz

Badajoz

Viernes, 22 de agosto 2025

Tras arrasar unas 17.300 hectáreas, el incendio de Jarilla se ha convertido en un suceso sin precedentes en Extremadura. Según los informes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), es la primera vez que la región se enfrenta a un fuego de tal magnitud. Iniciado el martes 12 de agosto, tardó diez días en quedar bajo control; no obstante, las llamas continúan activas en los valles del Ambroz y del Jerte.

Precisamente diez días tardó en extinguirse el que hasta ahora había sido el incendio más grave de la historia de Extremadura, que además ocasionó importantes pérdidas económicas. Se originó en Portugal el 2 de agosto de 2003, pero rápidamente alcanzó el término municipal de Valencia de Alcántara. Arrasó más de 13.370 hectáreas de terrenos forestales y agrícolas. Al igual que en el caso del incendio de Jarilla, su causa fue la caída de un rayo.

El verano de 2003 es el único comparable con la devastadora ola de incendios de 2025. El 2 de agosto no solo comenzó el gran fuego de Valencia de Alcántara, en Casas de Millán ardieron más de 4.000 hectáreas en apenas una semana. A estos se le suman otros nueve incendios que superaron las 500 hectáreas.

La comarca de Las Hurdes es una de las zonas de mayor riesgo en Extremadura y acumula una larga historia de incendios forestales. Los más devastadores se registraron en julio de 2022, con 12.687 hectáreas arrasadas, y en mayo de 2023, con otras 10.843. Más al sur, en la campiña, el mayor incendio se ha producido este agosto de 2025 en Llerena, donde las llamas calcinaron 6.838 hectáreas de terreno.

El fuego que más ha tardado en apagarse es el de Acebo, iniciado el 6 de agosto de 2015. La extinción duró 29 días hasta ser completa y calcinó 7.833 hectáreas. Por tanto, este no es un factor determinante a la hora de determinar la magnitud de un incendio.

Sin duda, Extremadura ha enfrentado uno de los años más críticos en términos de incendios forestales, caracterizado por su magnitud y por la simultaneidad de los siniestros en diversas zonas. Según los datos aportados por EFFIS este 22 de agosto la región ha sufrido 42 incendios de más de 30 hectáreas cada uno, a los que habría que sumar otros 40 de menor magnitud. En total, se contabilizan 82 incendios que han arrasado 56.682 hectáreas. Además, 17 de ellos han sido grandes incendios —de 500 hectáreas o más— y han sido responsables de la mayor parte de la superficie afectada.

La mayoría de los incendios se han producido durante el mes de agosto, especialmente en los últimos quince días. A partir del 11 de agosto, con el incendio de Villamiel, se han registrado 22 siniestros de esta clase en dicho periodo. Asimismo, conviene tener en cuenta que, aunque de menor extensión, también se han producido otros incendios en la comunidad, como el de Perales del Puerto, ocurrido el día 1, que afectó a una hectárea.

Respecto a la causa de los incendios registrados entre 1983 a 2021 de más de 500 hectáreas, según los informes de MITECO casi en la mitad de ocasiones se desconoce (46%). Sin embargo, de aquellos cuya causa se ha determinado, la mayoría han sido intencionados. De 151 incendios, 53 fueron provocados por el ser humano, seguidos, a considerable distancia, por los iniciados por rayos, que suman 13 en dicho periodo.

También hay otras causas, aunque menos frecuentes, como el uso de maquinaria, quemas ganaderas, hogueras o un cigarrillo encendido. Estos incendios no intencionados, causados por despistes o irresponsabilidad ciudadana, suponen el 11% del total.

Incendio de sexta generación

Los incendios pueden clasificarse según una graduación que tiene en cuenta sus características y condiciona su extinción. Según el presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales (Aeefor) el incendio iniciado en Jarilla puede considerarse de sexta generación ya que es un fenómeno que tiene vida propia y para el que no existen medios materiales ni humanos para dominarlo porque crean su propia atmósfera.

Incendios de primera generación

Terreno quemado

Entre 1.000 y 5.000 hectáreas

Tipo de combustible

Se propaga por herbazales y arbustos

Suelen ser fruto de un abandono de los campos de cultivo

Periodo de acumulación de combustible

De 2 a 15 años

Incendios de segunda generación

Terreno quemado

Entre 5.000 y 10.000 hectáreas

Tipo de combustible

Cultivos, actividad agropecuaria y forestal tradicional abandonados

Periodo de acumulación de combustible

De 10 a 30 años

Incendios de tercera generación

Terreno quemado

Entre 10.000 y 20.000 hectáreas

Tipo de combustible

Bosques, ya se propagan por las copas de los árboles

Producen columnas convectivas y focos secundarios masivos a largas distancias

Periodo de acumulación de combustible

De 30 a 50 años

Incendios de cuarta generación

Terreno quemado

Entran en juego las viviendas

Tipo de combustible

Masa forestal, jardines y casas

Puede haber simultaneidad de incendios en una misma zona

Incendios de quinta generación

Terreno quemado

Convergen grandes incendios forestales simultáneos en diferentes zonas

Tipo de combustible

Zonas urbanas y forestales

Comportamientos extremos, rápidos y virulentos

Incendios de sexta generación

Terreno quemado

Suelen tener varios focos y una alta velocidad de propagación que provoca que se lleguen a quemar muchas hectáreas

Expansión

Su propagación supera a los modelos de predicción y suelen producir partículas incendiarias

Generan columnas de convección que atraviesan la troposfera hasta grandes altitudes, por encima de 14.000 metros

En cualquier caso, los datos de 2025 siguen siendo provisionales ya que algunos incendios continúan sin estar extinguidos, aunque sí estabilizados, y aún no ha finalizado la campaña de verano.

