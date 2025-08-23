La carretera del Puerto de Honduras continúa cerrada por el fuego

Tania Agúndez Badajoz Sábado, 23 de agosto 2025, 11:45 Comenta Compartir

Las consecuencias del incendio que ha estado activo en los últimos once días en el norte de Extremadura continúan sintiéndose en la zona de muchas maneras. Además del paisaje calcinado y el daño económico que ha afectado a diferentes sectores, también está la afección a las diferentes infraestructuras, entre ellas las redes de comunicación, como las carreteras. Algunas vías que discurren por el área afectada por el fuego siguen cortadas.

Es el caso de la la carretera CC-224, en el tramo comprendido entre Hervás (EX-205) y N-110 (Cabezuela del Valle), conocida como carretera del Puerto de Honduras. Esta vía une el Valle del Jerte con el Ambroz.

Según informan desde la Guardia Civil de Tráfico, esta arteria permanece cerrada a la circulación por seguridad, debido a que se están llevando a cabo tareas de limpieza y mantenimiento. La carretera volverá a reabrirse al tráfico cuando esté acondicionada la calzada y se garantice la seguridad de los usuarios.

Cabe recordar que la carretera del Puerto de Honduras se cerró por el fuego la semana pasada, cuando las llamas que se iniciaron en Jarilla se extendieron hacia el norte de la región sin control.

Este puerto es una carretera paisajística que proporciona alguna de las vistas más bellas e impresionantes de la zona norte de Extremadura. Une dos grandes valles: el del Ambroz y el del Jerte. Tiene una longitud de ascensión desde uno y otro lado de aproximadamente 17 kilómetros con una pendiente media de 5% bastante mantenida en todo el recorrido. Estas características lo convierten en un puerto muy apreciado y popular entre ciclistas y excursionistas.

Incendio más grande de la historia

Este incendio que ha marcado este verano, se ha convertido en el fuego más grande de la historia de Extremadura. Empezó en Jarilla y ha calcinado más de 16.000 hectáreas. Hay que recordar que este incendio ha llegado a alcanzar un perímetro de más de 160 kilómetros y traspasó las fronteras extremeñas, adentrándose en Castilla y León.

El incendio de Jarilla, en el norte de Cáceres, ha tardado once días en considerarse controlado. Este viernes Extremadura decía adiós al nivel 2 de emergencia. Los medios de extinción llegados de fuera para apoyar las tareas de lucha contra el fuego regresaban a sus bases. Además, los últimos evacuados de Hervás y el Valle del Jerte regresaban a sus casas después de más de una semana fuera de ellas.

Extremadura se encuentra en estos momentos a situación operativa 1 del plan Infocaex, por lo que ya solo permanecen trabajando en la zona medios del Infoex después de que toda la ayuda externa a la comunidad autónoma haya comenzado a replegarse. Los trabajos que de momento hay por delante consisten en «enfriar puntos calientes en el Noroeste, donde hay 6 medios aéreos y 200 efectivos», según explicó el consejero de Interior de la Junta de Extremadura, Abel Bautista.