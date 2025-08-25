El árbol más armonioso de Extremadura se salva de las llamas

El incendio de Jarilla ha estado a punto de calcinar el árbol más armonioso de Extremadura, una auténtica joya de la naturaleza que ... durante varios días ha sido testigo del fuego. Las llamas se han quedado a pocos metros del conocido como Roble de Romanejo o Acarreadero. Por suerte, su copa sigue luciendo perfecta junto a la carretera que une las localidades de Cabezabellosa y El Torno.

Eso sí, al fondo, tras dicho árbol y junto al puerto que da acceso al Valle del Jerte desde Cabezabellosa, se observa el negro calcinado por un incendio que se ha llevado por delante más de 17.000 hectáreas.

Considerado ya el más grande de Extremadura, con un perímetro de 170 kilómetros, ha estado a punto de reducir a cenizas uno de los robles más destacados de Extremadura y uno de los más relevantes de España. Es más, en la zona aún huele a humo.

Sin embargo, el árbol está intacto, tal y como se conservaba antes del incendio. El cartel que lo anuncia como roble del Acarreadero también luce perfecto para presentarlo en una finca marcada por el silencio, solo interrumpido por los cencerros de las vacas que durante estos días merodean por los campos de la zona.

Es uno de los árboles singulares de Extremadura y uno de los más relevantes de España

Por la carretera que une El Torno con Cabezabellosa apenas pasan coches ahora. Solo algunos curiosos para comprobar cómo ha quedado el paisaje tras el fuego.

Desde el punto en el que se sitúa dicho árbol, aún hay que conducir varios minutos en dirección a Cabezabellosa para ver el negro calcinado en el monte.

«Es un desastre. Conozco la zona y la imagen del antes y el después es desoladora», contaba Rafael en el término municipal de Cabezabellosa. Es de Plasencia y está acostumbrado a hacer rutas en moto por las carreteras del Ambroz. «Verlo así da mucha pena», lamentaba el pasado jueves.

El color negro sí predomina en los puntos donde se inició el incendio. Allí el paisaje cambia por completo. El silencio y las cenizas se han apoderado de los alrededores de poblaciones del entorno del Ambroz como Cabezabellosa, Villar de Plasencia y Jarilla. El paso de las llamas de este descomunal incendio ha dejado allí un paisaje desolador.

Sin embargo, hay joyas naturales que siguen intactas, como este árbol singular, que tiene más de 500 años y «una armonía y belleza difíciles de igualar», según destaca el documento denominado 'Árboles singulares de Extremadura' y elaborado por la Consejería de Agricultura en los inicios de este siglo.

En él se detalla que alcanza una altura máxima de 20,5 metros y un diámetro máximo de 32. «El sistema radicular es amplio, con presencia de raíces a 50 metros del tronco», añade dicho documento en el que también aluden a que bajo su copa se solía reunir el ganado que pastaba en la finca, utilizando este árbol como lugar de acarreo. «Cuentan en el pueblo que bajo su copa se podían cobijar más de 1.000 ovejas», especifica.

Alcanza una altura de 20 metros y en el pueblo cuentan que bajo su copa se solían cobijar mil ovejas

Dicha joya de la naturaleza forma parte del catálogo de árboles singulares de Extremadura, que está formado en la actualidad por medio centenar de ejemplares. De ellos, el noventa por ciento tienen más de 250 años.

Entre ellos hay siete alcornoques, cinco encinas, cinco castaños, dos enebros, dos tejos, así como 17 de otras variedades.

Para que un ejemplar sea definido como singular la razones son múltiples, pero sobre todo se centran en sus extraordinarias características biométricas en cuanto a tamaño y avanzada edad, o bien por el interés popular del que son objeto. También simplemente por ser altamente conocidos, o por formar parte de fenómenos culturales de la zona.