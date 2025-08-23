HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 22 de agosto, en Extremadura?
La plaza de Hervás, con los banderines aún colgados por las fiestas, sin apenas gente el pasado jueves.

Ver 13 fotos
La plaza de Hervás, con los banderines aún colgados por las fiestas, sin apenas gente el pasado jueves. Jorge Rey

Hervás y el Jerte intentan resarcirse tras el golpe al turismo por el incendio

El fuego de Jarilla provoca cientos de cancelaciones esta semana, pero las zonas que suelen visitarse están intactas y los alojamientos esperan llenarse de nuevo

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:41

El incendio de Jarilla, el más grande de la historia de Extremadura, ha golpeado al turismo en pleno mes de agosto y ha afectado ... a los lugares que más visitantes suelen atraer a la región. Hervás y el Valle del Jerte han sufrido cientos de cancelaciones durante estos días y ahora intentan recuperarse tras un semana trágica y con la esperanza puesta en que las zonas más visibles siguen siendo verdes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia de la foto triunfal de los bomberos forestales que apagaron los últimos metros del incendio de Jarilla
  2. 2 Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa
  3. 3 Estos son los ocho estudiantes que han conseguido los Premios Extraordinarios de Bachillerato
  4. 4 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  5. 5 Choque entre un camión portavehículos y un vehículo de mantenimiento de carreteras en la A-66, a la altura de Cáceres
  6. 6

    «Estos incendios son producto de 60 años de abandono de la zona rural»
  7. 7 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  8. 8 Extremadura está ya en nivel 1 y todos los evacuados vuelven a casa
  9. 9 El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta de Castilla y León lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»
  10. 10 La periodista extremeña Berta Collado regresa a casa y disfruta de la soledad en este pueblo de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Hervás y el Jerte intentan resarcirse tras el golpe al turismo por el incendio