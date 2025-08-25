HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Robles acusa a las comunidades del PP afectadas por los incendios de no cumplir con sus obligaciones

La ministra de Defensa comparece este martes en el Senado para dar cuenta de la respuesta a los incendios y ya ha avanzado que pondrá de manifiesto la labor de las Fuerzas Armadas para luchar contra los fuegos

R. H.

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:38

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado este lunes a los presidentes 'populares' de las comunidades autónomas afectadas por los incendios de «no asumir sus obligaciones» para prevenirlos, al tiempo que les ha reclamado «responsabilidad» y ha apelado a sus conciencias ante las críticas al Gobierno por la, a su juicio, falta de respuesta ante el fuego.

Robles comparece este martes en el Senado para dar cuenta de la respuesta a los incendios y ya ha avanzado que pondrá de manifiesto la labor de las Fuerzas Armadas para luchar contra el fuego, pero también dirá «lo que no se ha hecho». «Las comunidades autónomas no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos», ha criticado la ministra en declaraciones a los medios de comunicación desde la Base de El Goloso.

A renglón seguido, la titular de la cartera de Defensa, que ha rechazado «entrar en polémicas y debates», ha pedido a los dirigentes autonómicos del PP «responsabilidad» y ha apelado a sus conciencias a la hora de ejercer su labor de oposición, porque «ellos saben perfectamente cómo se ha trabajado desde el primer momento».

Que no mientan

«Yo hago una llamada a las conciencias de todos ellos, que saben la verdad, por favor, que sean valientes y que lo digan», ha indicado Robles, que ha apuntado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como influencia para que los barones no reconozcan la labor del Gobierno. «Yo pido que en la política haya honestidad y que no se falte a la verdad», ha subrayado.

En todo caso, ha garantizado que ella sí alabará la labor de las Fuerzas Armadas en la extinción de incendios, «con mucho honor, mucho orgullo y mucho agradecimiento». «Han estado desde el minuto uno y los presidentes autonómicos lo saben, han estado a la altura desde el primer momento», ha agregado la ministra. «Yo he oído muy pocas palabras de agradecimiento de los dirigentes del PP», ha rematado.

Por otro lado, la titular de la cartera de Defensa ha asegurado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los Ejércitos continuarán luchando contra el fuego y ayudando a la población «el tiempo que sea necesario». «No se va a escatimar ningún esfuerzo, como no se ha escatimado desde el 2 de agosto», se ha comprometido.

