La Junta de Extremadura desactiva el Plan Infocaex tras dar por neutralizado el incendio de Jarilla En la mañana de este sábado se ha dado por neutralizado totalmente el incendio de Jarilla

Tania Agúndez Badajoz Sábado, 23 de agosto 2025, 14:09

La Junta de Extremadura ha declarado este sábado la desactivación total del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan Infocaex). Todo ello tras dar por neutralizado totalmente el incendio de Jarilla.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha destacado y agradecido esta semana el trabajo de «todos los grupos logísticos» que han participado en la extinción de este fuego. Asimismo, ha resaltado que no ha habido que lamentar ninguna vida humana en los once días de incendio «y eso es lo más importante», teniendo en cuenta que ha habido jornadas con «hasta 19 incendios simultáneos», ha resaltado.

Cabe recordar que la Adminitración regional activó el martes 12 de agosto el Plan Especial del Infocaex, elevando el nivel de operatividad 2 en toda la región, por la simultaneidad de fuegos que se registraron esa jornada. Una situación que se repitió en días posteriores. El viernes 15 hubo seis incendios de gran magnitud.

La tarde del día 12 estuvo marcada por tormentas secas que produjeron numerosos rayos y que originaron, entre otros, el incendio de Jarilla, en el norte de la región.

La aplicación de este Plan con el nivel operativo 2 implicó la coordinar los medios humanos y materiales necesarios para actuar rápidamente y de manera eficaz contra los incendios forestales, mediante la evaluación de zonas de riesgo y la movilización de recursos propios y externos cuando sea necesario. De hecho, conllevó la solicitud de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), porque la región no dispone de los medios precisos para hacer frente en solitario a los incendios declarados.

Desde entonces, han transcurrido once días muy complicados, con fuegos amenazando diferentes partes de Extremadura. De ellos, el que más ha preocupado y más tiempo ha tardado en controlarse ha sido el de Jarilla, cuyas llamas no se dieron por controladas hasta este viernes.

Con más de 17.000 hectáreas calcinadas, se ha convertido en el más grande de la historia de Extremadura. Hay que recordar que este incendio ha llegado a alcanzar un perímetro de más de 170 kilómetros en los valles del Jerte y el Ambroz, en el norte de Cáceres, aunque traspasó las fronteras extremeñas, adentrándose en Castilla y León.

También ha sido el más peligroso de lo que llevamos de verano, obligando a evacuar a cientos de vecinos, confinar poblaciones por el humo y cortar numerosas carreteras.

Tras más de una semana de angustia, este viernes Extremadura decía adiós al nivel 2 de emergencia. Eso sí, la región mantenía entonces activo el nivel 1. Una situación que se ha alargado hasta la mañana de este sábado, cuando ha decaído por completo el Infocaex.

Este viernes 22 de agosto los medios de extinción llegados de fuera para apoyar las tareas de lucha contra el fuego comenzaban a regresar a sus bases. Además, los últimos evacuados de Hervás y el Valle del Jerte volvían a sus casas después de más de una semana fuera de ellas.

En cambio, continúa por ahora cortada la carretera CC-224, en el tramo comprendido entre Hervás (EX-205) y N-110 (Cabezuela del Valle), conocida como carretera del Puerto de Honduras. Esta vía une el Valle del Jerte con el Ambroz. Según informan desde la Guardia Civil de Tráfico, esta arteria permanece cerrada a la circulación por seguridad, debido a que se están llevando a cabo tareas de limpieza y mantenimiento. La carretera volverá a reabrirse al tráfico cuando la calzada esté acondicionada y se garantice la seguridad de los usuarios.

Agradecimientos

Con un paisaje calcinado pero con un gran sentimiento de gratitud, los vecinos del norte de Extremadura agradecen durante estas últimas jornadas la intensa labor realizada por los efectivos que han formado parte del dispositivo desplegado en la zona para combatir las llamas.

Con fuertes aplausos y agradecimientos sinceros homenajean y despiden en diferentes partes de la región a las unidades que han luchado contra el incendio de Jarilla.

Este viernes, un nutrido grupo de vecinos despedían en Plasencia entre aplausos a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Las distintas unidades que estaban concentradas en la zona del Palacio de Congresos de la capital del Jerte fueron arropadas por decenas de personas que quisieron despedirlas con un caluroso adiós.

Largos aplausos y fuertes gritos de 'Gracias' se han escuchado también este sábado en la localidad cacereña de Hervás, donde un numeroso grupo de personas se ha reunido para agradecer y homenajear a todos los efectivos que han luchado contra las llamas. La Plaza de la Corredera del municipio se ha llenado de gente en la mañana de este sábado para mostrar su apoyo y agradecimiento a todo el dispositivo desplegado durante estos días en el norte de la región.

Repliegue de medios

Precisamente, en la mañana de este sábado agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres, han escoltado al comboy de bomberos llegados de Alemania para combatir el incendio forestal de Jarilla, en aras de garantizar un regreso seguro a sus bases. Continúa así el repliegue de los medios llegados desde fuera de Extremadura para trabajar en las labores de extinción de este fuego.

Este viernes también regresaban a sus bases los bomberos de Cataluña tras finalizar su misión y asegurar el flanco derecho del fuego.

Estas ayudas a Extremadura se sumaban a las aportaciones también realizadas por las comunidades de Andalucía, Madrid y Castilla la Mancha y que luego se fueron ampliando con medios llegados desde Murcia y Valencia. «La solidaridad de las comunidades autónomas está siendo infinita. Este es el estado de las autonomías y la solidaridad que hay entre los 17 territorios. Esto sí es un país y la alegría es inmensa, aunque no puedo expresarla por las circunstancias de estos momentos», declaraba el consejero de Presidencia, Abel Bautista, durante los momentos más complicados de este megaincendio.

Además, a estos apoyos que llegaron desde distintos puntos del país, se incorporaron patrullas perteneciente a la Brigada Extremadura XI, que realizaron trabajos disuasorios. También acudieron medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y maquinaria pesada de la Armada que viajó desde Rota (Cádiz).

Asimismo, durante la extinción de este fuego se contó ayuda internacional llegada no solo desde Alemania, sino también desde Eslovaquia y la República Checa, que aportaron medios aéreos.

Ola de incendios

Extremadura es la tercera comunidad autónoma en la que más hectáreas han ardido durante la ola de incendios, entre el 3 y el 18 de agosto, con un total de 44.480 hectáreas, de acuerdo con datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus a los que ha tenido acceso Europa Press.

Del total de 358.034 hectáreas que han ardido entre esas dos fechas en todo el país, el 43,6% lo han hecho en Galicia (es decir, 156.444) y el 41,7% lo han hecho en Castilla y León (o lo que es lo mismo, 149.426). El tercer lugar lo ocupa Extremadura, que acumuló 44.480 hectáreas quemadas, el 12,4% del total nacional.

El resto de comunidades autónomas (CCAA) están a más distancia. Así, por ejemplo, el Principado de Asturias registró 2.397 hectáreas quemadas, cifra similar a la que alcanzó la Comunidad de Madrid: 2.340. Andalucía, que ha tenido varios incendios destacados a principios de agosto, acumuló 1.766 hectáreas consumidas.