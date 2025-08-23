HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Zona quemada por el incendio de Jarilla.

Zona quemada por el incendio de Jarilla. Jorge Rey

Extremadura es la tercera región con más hectáreas quemadas en la ola de incendios, con 44.480, según Copernicus

La comunidad extremeña acumuló 44.480 hectáreas quemadas, el 12,4% del total nacional

R. H.

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:59

Extremadura es la tercera comunidad autónoma en la que más hectáreas han ardido durante la ola de incendios, entre el 3 y el 18 ... de agosto, con un total de 44.480, de acuerdo con datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus a los que ha tenido acceso Europa Press.

