Zona arrasada por el incendio de Jarilla.

Zona arrasada por el incendio de Jarilla. Jorge Rey

El Infoex da por controlado el incendio de Jarilla y pasa a nivel 0

Finalmente, las llamas han calcinado 17.355 hectáreas en las zonas del Valle del Jerte y de Ambroz

Rubén Bonilla

Rubén Bonilla

Badajoz

Domingo, 24 de agosto 2025, 21:52

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) ha dado a las 21.00 horas de este domingo por controlado el incendio de Jarilla, 12 días después de su inicio.

Finalmente, el fuego que ha afectado al Valle de Ambroz y del Jerte ha arrasado 17.355 hectáreas. Se trata, según los informes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), del incendio que mayor superficie ha quemado. Iniciado el martes 12 de agosto, tardó diez días en quedar bajo control y este 24 de agosto ya se ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad, pasando a nivel cero Infoex.

Aún así, permanecen desplegados en la zona dos unidades de bomberos forestales, cuatro agentes del medio natural y un técnico de extinción. (17.355 has).

Cabe recordar que la Administración regional activó el martes 12 de agosto el Plan Especial del Infocaex, elevando el nivel de operatividad 2 en toda la región, por la simultaneidad de fuegos que se registraron esa jornada. Esa tarde del día 12 estuvo marcada por tormentas secas que produjeron numerosos rayos y que originaron, entre otros, el incendio de Jarilla, en el norte de la región.

Hay que recordar que este incendio ha llegado a alcanzar un perímetro de más de 170 kilómetros en los valles del Jerte y el Ambroz, en el norte de Cáceres, aunque traspasó las fronteras extremeñas, adentrándose en Castilla y León.

Hasta este incendio, el más grave de la historia de Extremadura, que además ocasionó importantes pérdidas económicas, se originó en Portugal el 2 de agosto de 2003, pero rápidamente alcanzó el término municipal de Valencia de Alcántara y tardó diez días en extinguirse.

Al igual que en el caso del incendio de Jarilla, su causa fue la caída de un rayo. El verano de 2003 es el único comparable con la devastadora ola de incendios de 2025. El 2 de agosto no solo comenzó el gran fuego de Valencia de Alcántara, en Casas de Millán ardieron más de 4.000 hectáreas en apenas una semana. A estos se le suman otros nueve incendios que superaron las 500 hectáreas.

Ahora será el momento de evaluar las pérdidas y calibrar qué tipo de ayudas necesitará tanto la zona como los vecinos afectados, además de empezar a pensar en la reconstrucción de las hectáreas arrasadas.

