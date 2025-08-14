Activado el nivel 1 de peligrosidad por un incendio declarado en Llerena

Tania Agúndez Badajoz Jueves, 14 de agosto 2025, 12:53 Comenta Compartir

El mapa de incendios en Extremadura se continúan ampliando. Medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) han desplegado un dispositivo de extinción en la mañana de este jueves para combatir otro fuego que se ha declarado en la localidad pacense de Llerena.

Las llamas y el humo de este incendio han obligado a activar el nivel 1 de peligrosidad a las 11.50 horas. Cabe recordar que los incendios de nivel 1 son los que pueden ser controlados por medios adscritos al Plan Infoex, pero en su posible evolución pueden afectar a la vida de personas y bienes de naturaleza no forestal. Por ejemplo, los que se producen en zonas periurbanas o cerca de edificaciones aisladas; también los que avanzan hacia una carretera en la que puede haber personas que se vean afectadas por el humo o las llamas.

En el lugar intervienen tres unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un Agente del Medio Natural y bomberos del Cpei de la Diputación de Badajoz.

Varios incendios

Extremadura lleva desde el martes por la tarde enfrentando varios incendios forestales que se declararon tras las tormentas que registradas esa jornada, origen de todos los fuegos. Esa situación fue calificada por Abel Bautista, consejero de Presidencia, como «anómala». Hubo una sucesión de tormentas con descarga eléctrica, más de 700 rayos, que durante la tarde dieron lugar a 17 incendios forestales en la región, de manera principal en el norte de la provincia cacereña.

Este jueves hay aún cuatro activos, estabilizados todos menos el de Jarilla, que es el incendio que más preocupa en estos momentos. Esta pasada noche se ha desbocado debido a rachas de más de 50 kilómetros por hora y que ha obligado a confinar Oliva de Plasencia además de cortar la A-66. Por su parte, los vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa siguen desalojados. El fuego, además, mantiene también cortada la N-630 entre Oliva de Plasencia y Casas del Monte. En concreto, desde el kilómetro 446 (Zarza de Granadilla-Casas del Monte) al 471 (cruce con la EX-370, Plasencia). Igualmente, está cerrada al tráfico la CC-213 desde el kilómetro 0 en Villar de Plasencia y el kilómetro 8,27 en Cabezabellosa, así como la CC-214 a la altura de Jarilla, desde el kilómetro 0 al kilómetro 1,77.