Afectados por los incendios en Alburquerque exponen su desesperación a la Junta de Extremadura Han perdido unas 4.000 hectáreas de terreno en los incendios de la semana pasada en la Sierra de San Pedro

La desolación y la incertidumbre se apoderaron de la reunión celebrada este miércoles en Alburquerque, donde propietarios de fincas devastadas por los recientes incendios forestales se encontraron con Juan Eloy Rodríguez, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura. Los afectados, que han perdido unas 4.000 hectáreas de terreno en los incendios de la semana pasada en la Sierra de San Pedro, expresaron su profunda preocupación por el futuro de sus explotaciones.

El alcance de la destrucción es difícil de calcular, como explicó Santiago Pérez, propietario de la finca Tejarejo. «Aún no sabemos las hectáreas exactas que se han quemado, pero el daño es enorme. Hasta que los focos no estén completamente extinguidos no podremos valorar los destrozos con precisión», afirmó. Pérez señaló que el fuego no perdonó nada, arrasando pinares, eucaliptos, encinas y alcornoques por igual.

Por su parte, Rafael López, afectado de la finca El Rincón de Azagala, describió una situación igualmente crítica. «Seguimos teniendo puntos calientes. Hemos hecho guardias nocturnas para evitar que las llamas se reaviven», comentó. López estimó que solo en su finca se han dañado unas 30 hectáreas, aunque el impacto en la fauna ha sido «incalculable». «Hemos visto ciervos calcinados, y la mayor colonia de buitre negro de Europa ha quedado arrasada», lamentó.

Ambos afectados coincidieron en su agradecimiento a los bomberos y retenes, pero lamentaron la falta de medios para detener un fuego que, según su opinión, «nunca debió llegar a este extremo».

Ayudas de la PAC y declaración de zona catastrófica

Ante el nerviosismo de los afectados, el director general Juan Eloy Rodríguez ofreció un mensaje de calma y certeza. «Los agricultores y ganaderos no deben temer por las ayudas de la PAC. Los incendios se consideran causa de fuerza mayor y las cobrarán con normalidad», aseguró. El director explicó que este tipo de encuentros «pueblo a pueblo» tienen como objetivo precisamente transmitir tranquilidad en un momento tan difícil.

Además, Rodríguez informó que la Junta de Extremadura ya ha solicitado al Gobierno central la declaración de zona catastrófica, cuya aprobación podría debatirse en el próximo Consejo de Ministros. Si se aprueba, esta medida abriría la puerta a apoyos extraordinarios para los damnificados.

En cuanto a los pagos, el director general mantuvo el calendario habitual: un anticipo del 70 por ciento el 16 de octubre y el resto del saldo en diciembre. «Un ganadero me dijo hoy en Valdecaballeros: 'Gracias por venir, a partir de hoy puedo dormir'. Ese es el mensaje que queremos transmitir: tranquilidad y seguridad», concluyó.

Un paisaje natural herido de muerte

Los incendios han dejado un rastro de destrucción que va más allá de lo económico, afectando gravemente a la Sierra de San Pedro, un espacio de incalculable valor ecológico. Olivos centenarios, alcornoques y encinas han desaparecido, y los afectados lamentaron que «no se recuperarán en la vida, será otra cosa, pero no lo que había antes».

La reunión en Alburquerque fue la última parada de una intensa jornada para el director general, que visitó también otros municipios afectados como Casas de Don Pedro, Valdecaballeros, Cáceres y Aliseda para escuchar de primera mano la situación de los damnificados.