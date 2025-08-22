HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Agradecimiento de la Junta a las administraciones, colectivos y personal que ha ayudado en la extinción

R. H.

Viernes, 22 de agosto 2025, 21:06

Tanto la presidenta de la Junta, María Guardiola, como el consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras la reunión de este viernes del CECOPI, tuvieron ... palabras de agradecimiento para todas las administraciones e instituciones, así como para la población, que han constribuido a extinguir el fuego de Jarilla, iniciado el día 12 por una tormenta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia de la foto triunfal de los bomberos forestales que apagaron los últimos metros del incendio de Jarilla
  2. 2 Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa
  3. 3 Así se ve el incendio de Jarilla desde el espacio con cámara infrarroja
  4. 4 Una calle de Extremadura se cuela entre las más caras de España para comprar vivienda
  5. 5 Herido grave un joven de 22 años tras sufrir una caída con un patinete en Badajoz
  6. 6 Estos son los ocho estudiantes que han conseguido los Premios Extraordinarios de Bachillerato
  7. 7 Siete investigados en Badajoz por alterar pruebas durante la detección de tuberculosis bovina
  8. 8 Un árbol se desploma sobre un hombre en el paseo de Cánovas de Cáceres
  9. 9 Cinco platos que creías típicos de toda España, pero son de Extremadura
  10. 10 Herido grave un camionero tras una salida de vía cerca de Jerez de los Caballeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Agradecimiento de la Junta a las administraciones, colectivos y personal que ha ayudado en la extinción

Agradecimiento de la Junta a las administraciones, colectivos y personal que ha ayudado en la extinción