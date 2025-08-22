Agradecimiento de la Junta a las administraciones, colectivos y personal que ha ayudado en la extinción

Tanto la presidenta de la Junta, María Guardiola, como el consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras la reunión de este viernes del CECOPI, tuvieron ... palabras de agradecimiento para todas las administraciones e instituciones, así como para la población, que han constribuido a extinguir el fuego de Jarilla, iniciado el día 12 por una tormenta.

En su intervención, Bautista agradeció su labor a los «héroes del Infoex», que han luchado contra las llamas «cuerpo a cuerpo» y en condiciones de «absoluta dificultad», así como a la UME, los servicios de bomberos de las diputaciones de Cáceres y Badajoz, Protección Civil, Guardia Civil, psicólogos y trabajadores sociales.

También a Cruz Roja, el SES, los alcaldes de las zonas afectadas, el personal del 112, todas las comunidades autónomas que han enviado medios para colaborar en la extinción, entre las que el consejero citó a Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Baleares o Cataluña, y el Ayuntamiento de Plasencia.

También reconoció la «gran labor» de los medios de comunicación, a quienes sintió como «una parte más del operativo de emergencia» al haber ayudado a transmitir «tranquilidad» y «certidumbre» en momentos de «muchísima tensión». De igual modo, agradeció al Gobierno de España y al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, «haber trabajado unidos en esta emergencia de manera consensuada».

«Nunca antes en ningún otro incendio se había trabajado como si únicamente fuera un solo cuerpo. Sin ninguna rencilla pasada, sin ningún reproche, nada. Ayudándose mano a mano y siendo todos los efectivos como un solo grupo logístico», ha destacado.

Del mismo modo, Bautista ha puso en valor que Extremadura no haya tenido que lamentar ninguna vida humana, que es «lo más importante», ya que se han vivido en Jarilla 11 días de incendio, y se ha hecho en jornadas con más de una quincena de fuegos simultáneos y una situación de «extrema gravedad».

Bautista considera que la gestión de esta emergencia «va a ser un ejemplo en los próximos días». «Esto lo hemos conseguido como pueblo. El ser capaces de agradecer y reconocer en lugar de reprochar, que también sería comprensible en una situación como ésta, creo que dice mucho de nuestro propio ADN como pueblo extremeño», subrayó.