HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bosque quemado por el megaincendio de Jarilla, en el círculo el catedrático de Ciencias del Suelo de la UEx Gerardo Moreno. Jorge Rey

Los efectos del fuego: ceniza en el agua y bosques que tardarán décadas en regenerarse

El biólogo Gerardo Moreno vive en la zona del Jerte y teme que, además de castaños y robles, se hayan perdido especies valiosas como tejos y abedules

J. López-Lago

J. López-Lago

Domingo, 24 de agosto 2025, 21:00

Los efectos del incendio de Jarilla (Cáceres) van a perdurar décadas, incluso siglos en algunos aspectos. «Aparte de flora y fauna hay otros valores ambientales, ... como el paisajístico, y también el suelo, que al final es el que peor parado suele salir y va a tardar mucho en recuperarse. Cualquier pérdida de vegetación se recupera en plazos relativamente breves, pero la calidad del suelo se pierde por centenares de años. Y luego está el agua, que recibirá toxinas de las cenizas. En los cauces más escarpados se puede superar en un invierno porque es solo lavado, pero en las zonas más bajas de los ríos se depositan los sedimentos, que acabarán en el fondo de los pantanos durante años».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los daños a los cerezos por el fuego: «En horas hemos perdido el trabajo de una vida»
  2. 2 Tiramisú de limón: receta fácil, refrescante y sin horno
  3. 3 Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia
  4. 4

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  5. 5

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  6. 6

    El arqueólogo de Sierra de Gata que murió cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  7. 7 Herido grave un hombre de 66 años tras una cornada en un festejo taurino celebrado en Guadalupe
  8. 8 El Infoex desactiva el nivel 1 de peligrosidad por un fuego en Campanario
  9. 9 Muere un ciclista de 18 años tras una caída masiva en Soria
  10. 10 Una sandía de 65 kilos y un melón de 24, en el concurso de Villanueva de la Serena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los efectos del fuego: ceniza en el agua y bosques que tardarán décadas en regenerarse

Los efectos del fuego: ceniza en el agua y bosques que tardarán décadas en regenerarse