La historia de la foto triunfal de los bomberos forestales que apagaron los últimos metros del incendio de Jarilla

«Hoy había ojos vidriosos entre los compañeros, y creo que no era por las cenizas». Este ha sido el mensaje que ha dejado hoy en sus redes Óscar Martín, 51 años, de Caminomorisco y bombero forestal desde 1998. Es jefe del retén H23 que se ha encargado de apagar los últimos dos kilómetros del incendio de Jarilla, consolidando un perímetro que ha sido la antesala para poder anunciar esta mañana que el peor fuego de la historia reciente de Extremadura estaba al fin controlado once días después. La foto triunfal del retén con 15 personas que ha colgado este bombero junto a sus compañeros con las manos en alto y rodeados de monte quemado, pero al fin sin llamas, lo dice todo.

«La imagen está tomada en las faldas del Pinajarro, dirección La Garganta en el límite con Castilla león. Esa foto fue tras asegurar el último frente activo de dos kilómetros», ha explicado a HOY sobre este momento de la jornada de ayer, cuando no recuerda con exactitud a qué hora exacta se tomó la imagen -«quizás las dos y media de la tarde, no lo sé por las muchas horas seguidas que llevábamos trabajando», dice-. La foto puede considerarse como el punto y final del incendio, aunque sabe que ahora quedan las tareas de refresco y vigilancia.

«La foto la hizo un compañero de Castilla León, está tomada desde una peña elevada sobre el terreno -explica- cuando en ese momento había compañeros que habían dejado en la zona los helicópteros Lima Eco 1 (Monfragüe) y 7 (Jarandilla). También estaba la Brif de Pinofranqueado, una unidad de Talayuela y la unidad H-23 de Caminomorisco que él dirige. Acabábamos de terminar esos dos últimos kilómetros e hicimos un clareo para que el helicóptero aterrizara y nos dejara el avituallamiento, que consiste en un bocadillo, zumo, fruta y agua», ha explicado esta mañana a HOY.

A la zona donde se ha rematado el peor incendio de Jarilla él y sus compañeros accedieron primero en coche, luego un bulldozer les desbrozó el terreno para que avanzaran en 4x4 y finalmente a pie. Allí se pusieron este jueves a apagar las últimas llamas. Según dice, necesitaban tener un recuerdo y un momento de alegría después de tantos días seguidos trabajando, de ahí esa foto que surgió de manera espontánea en un receso. Y es que, aunque en los últimos días ha estado concentrados en el incendio de Jarilla, antes venían de trabajar otros incendios en Las Hurdes, explica el jefe de la unidad H-23. «Con todo, yo creo que estamos más cansados anímicamente que físicamente», ha explicado este bombero forestal al que le gusta que sean reconocidos como 'Los de amarillo'.

«Incendio muy traicionero»

Óscar Martín lleva desde 1998 apagando fuegos. Sobre este incendio en concreto le ha sorprendido «lo traicionero que ha sido por culpa del viento y que ardía todo. Otras veces cuando el fuego llega a un castañar o un robledal afloja un poco, pero esta vez no ha pasado eso por el calor que ha hecho».

Sabe que aún queda mucho verano y que pese a esa foto triunfal los trabajos no han concluido. Como reflexión, deja que «en los inviernos también se apagan muchos fuegos, cada vez más -dice-, pero los políticos en esa época no se acuerdan tanto de ellos como ahora».