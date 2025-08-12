Extremadura pide ayuda a la UME para enfrentar doce incendios: Jarilla y Villar de Plasencia, evacuadas En el fuego, que también ha obligado a confinar a los vecinos de Cabezabellosa, intervienen cuatro unidades de bomberos forestales, tres medios aéreos, dos agentes del medio natural, un técnico de extinción y bomberos del Ministerio de Transición Ecológica

Extremadura ha declarado el nivel 2 en toda la región por la simultaneidad de fuegos que se están produciendo tras una tarde marcada por tormentas secas que han arrojado numerosos rayos, según informa a través de sus redes la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Son doce los incendios que están activos y los rayos continúan cayendo.

La declaración del Plan Infoex, elevando el nivel de operatividad 2 en toda la región, es precisa para solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), porque la región no cuenta con los medios precisos para hacer frente en solitario a los incendios declarados. La situación se ha activado a las 21:30 horas de este martes por posibles daños a la población, bienes y medio ambiente motivado por los fuegos activos.

Los más importantes en estos momentos, después de controlar otros tres en el día de hoy y dar por perimetrado el que ha afectado a Villar del Pedroso, están en la provincia cacereña, en los términos de Jarilla y Trujillo. En ambos casos, el Plan Infoex ha declarado el nivel 1 de peligrosidad, aunque en el caso de Trujillo, se ha desactivado a las 21:12 horas.

Ampliar Incendio en Trujillo.

En el primero intervienen, según Gestión Forestal, cuatro unidades de bomberos forestales, tres medios aéreos, dos agentes del medio natural, un técnico de extinción y bomberos del Ministerio de Transición Ecológica. Según ha anunciado el consejero de Presidencia, Abel Bautista, se ha acordado la evacuación de los vecinos de Jarilla (unos 140 habitantes) y Villar de Plasencia (unos 230), además del confinamiento de los vecinos de Cabezabellosa. «Esta mañana advertimos que la situación tormentosa podría producir incendios por rayos. Noche muy dura», ha señalado el consejero de Presidencia, Abel Bautista.

En el segundo, en el de Trujillo, dos unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un equipo de maquinaria pesada y dos agentes del medio natural. Aquí también el fuego ha comenzado por un rayo en una zona aledaña conocida como la Molineta. Se han producido grandes llamas que a su vez han generado una inmensa humareda, que ha llevado al ayuntamiento a lanzar un comunidad para solicitar a los vecinos que cerrasen las ventanas.

Pero a estos dos y el de Villar del Pedroso, que aunque perimetrado sigue activo, se ha sumado otros en Jarandilla, Aldea del Cano, San Vicente de Alcántara, Tornavacas, Robledollano, Fregenal de la Sierra, Talayuela, Mata de Alcántara y Casar de Cáceres. En este último caso se ha pedido a vecinos que viven en una zona de chalés que abandonen la zona por precaución.

Incendio en Casar de Cáceres.

La simultaneidad de los incendios, la tormenta que persiste en algunos puntos y las fuertes rachas de viento están complicando mucho las tareas de extinción y, por ello, el Plan Infoex solicita la declaración de la situación operativa 2 de Infocaex y la intervención de la UME.

Antes de esta petición, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, había indicado ya que se avecinaba una noche complicada y un día el de mañana también complejo porque las condiciones meteorológicas son desfavorables. «Hay rachas de 40 kilómetros por hora, la humedad está por debajo del 30% y estamos en plena ola de calor».

Preocupación

Coincidían en ello los alcaldes cuyos términos están afectados por el incendio declarado en la cumbre entre Jarilla, en la comarca de Trasierra, y El Torno, en el Valle del Jerte.

«Estamos muy preocupados por el viento, las rachas son muy fuertes y tememos que compliquen las labores de extinción, porque dificultan mucho la actuación de los helicópteros», reconoce Ángel Peña, alcalde de Jarilla.

El incendio ha comenzado tras la tormenta que se ha desatado en la zona, «con poca o mucha agua dependiendo de las localidades, pero con muchos rayos en cualquier caso», añade el alcalde.

«Hemos evacuado la piscina de Villar de Plasencia por la tormenta, pero sobre todo hemos escuchado y visto unos rayos tremendos», indica también la alcaldesa de esta localidad cercana a Jarilla, María José Pérez.

Ambos explican que ha sido uno de los rayos caídos el que ha generado el fuego y «ahora todos estamos pendientes de la evolución y del viento, porque es un elemento preocupante», coindicen.