El megaincendio de Jarilla queda «controlado» y hoy se rebajará a 1 el nivel de emergencia El saldo de este incendio iniciado hace once días es de 17.300 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros; los últimos evacuados volver hoy a sus casas

J. López-Lago Viernes, 22 de agosto 2025, 10:12 | Actualizado 10:24h.

«El incendio de Jarilla está controlado». Esta frase que parecía tan lejana hace poco más de una semana ha sido pronunciada esta mañana por el consejero de Interior de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, tras la reunión de este viernes del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada). El saldo que deja el incendio, aparentemente provocado por un rayo y once días después, ha sido de 17.300 hectáreas con un perímetro de monte consumido de 170 kilómetros en los valles del Jerte y el Ambroz, en el norte de Cáceres.

Bautista ha explicado que hoy a las seis de tarde se pasará de situación operativa del Infocaex nivel 2 (que ya solo afecta al incendio de Jarilla y no a toda Extremadura) a nivel 1, por lo que ya solo se quedarán trabajando en la zona medios del Infoex y toda la ayuda externa a la comunidad autónoma comenzará a replegarse. Los trabajos que de momento hay por delante, ha indicado, consiste en «enfriar puntos calientes en el Noroeste, donde hay 6 medios aéreos y 200 efectivos».

Los evacuados de la zona periurbana de Hervás y casas aisladas de Navaconcejo, Tornavacas, Jerte y Cabezuela del Valle podrán volver hoy a sus casas, y el Puerto de Honduras que se cerró anoche volverá a ser abierto al tráfico.

«La noche de hoy ha sido algo complicada con reactivaciones por el viento pero dentro del perímetro no hay problema y se hace el repaso a pie, aunque algunas zonas son inaccesibles y la vegetación no deja ver a los efectivos, pero están trabajando», ha explicado Bautista sobre los últimos trabajos de extinción. Antes ha reconocido que ha habido días "de frustración e impotencia por no haber podido acometer los trabajos que estaban diseñados"