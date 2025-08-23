Así han despedido en Plasencia a los efectivos de la UME tras su intervención en el incendio de Jarilla Los vecinos de la capital del Jerte han dicho adiós al dispositivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con aplausos y agradecimientos

Tania Agúndez Badajoz Sábado, 23 de agosto 2025, 13:11

Con fuertes aplausos y agradecimientos sinceros. Así están homenajeando y despidiendo en diferentes partes de Extremadura al dispositivo desplegado durante once días y que ha luchado contra el incendio de Jarilla, en el norte de la región.

Este viernes, un nutrido grupo de vecinos despedían en Plasencia entre aplausos a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) tras su trabajo en el incendio forestal de Jarilla. Las distintas unidades que estaban concentradas en la zona del Palacio de Congresos de la capital del Jerte fueron arropadas por decenas de personas que quisieron despedirlas con un caluroso adiós.

Largos aplausos y fuertes gritos de 'Gracias' se han escuchado también este sábado en la localidad cacereña de Hervás, donde un numeroso grupo de personas se ha reunido para agradecer y homenajear a todos los efectivos que han luchado contra las llamas. La Plaza de la Corredera del municipio se ha llenado de gente en la mañana de este sábado para mostrar su apoyo y agradecimiento a todo el dispositivo desplegado durante estos días en el norte de la región.

Precisamente, en la mañana de este sábado agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres, han escoltado al comboy de bomberos llegados de Alemania para combatir el incendio forestal de Jarilla, en aras de garantizar un regreso seguro a sus bases. Continúa así el repliegue de los medios llegados desde fuera de Extremadura para trabajar en las labores de extinción de este fuego.

Este viernes también regresaban a sus bases los bomberos de Cataluña tras finalizar su misión y asegurar el flanco derecho del fuego.

Estas ayudas a Extremadura se sumaban a las aportaciones también realizadas por las comunidades de Andalucía, Madrid y Castilla la Mancha y que luego se fueron ampliando con medios llegados desde Murcia y Valencia. «La solidaridad de las comunidades autónomas está siendo infinita. Este es el estado de las autonomías y la solidaridad que hay entre los 17 territorios. Esto sí es un país y la alegría es inmensa, aunque no puedo expresarla por las circunstancias de estos momentos», declaraba el consejero de Presidencia, Abel Bautista, durante los momentos más complicados de este megaincendio.

Además, a estos apoyos que llegaron desde distintos puntos del país, se incorporaron patrullas perteneciente a la Brigada Extremadura XI, que realizaron trabajos disuasorios. También acudieron medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y maquinaria pesada de la Armada que viajó desde Rota (Cádiz).

Asimismo, durante la extinción de este fuego se contó ayuda internacional llegada no solo desde Alemania, sino también desde Eslovaquia y la República Checa, que aportaron medios aéreos.

Incendio más grande de la historia

Este incendio, que ha marcado este verano, se ha convertido en el fuego más grande de la historia de Extremadura. Empezó en Jarilla y ha calcinado más de 16.000 hectáreas. Hay que recordar que este incendio ha llegado a alcanzar un perímetro de más de 160 kilómetros y traspasó las fronteras extremeñas, adentrándose en Castilla y León.

El incendio de Jarilla, en el norte de Cáceres, ha tardado once días en considerarse controlado. Este viernes Extremadura decía adiós al nivel 2 de emergencia. Los medios de extinción llegados de fuera para apoyar las tareas de lucha contra el fuego iniciaban el repliegue y comenzaban a regresar a sus bases. Además, los últimos evacuados de Hervás y el Valle del Jerte regresaban a sus casas después de más de una semana fuera de ellas.

Extremadura se encuentra en estos momentos a situación operativa 1 del plan Infocaex, por lo que ya solo permanecen trabajando en la zona medios del Infoex después de que toda la ayuda externa a la comunidad autónoma haya comenzado a replegarse. Los trabajos que de momento hay por delante consisten en «enfriar puntos calientes en el Noroeste, donde hay 6 medios aéreos y 200 efectivos», según explicó el consejero de Interior de la Junta de Extremadura, Abel Bautista.