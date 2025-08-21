HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Guardiola en el Puesto de Mando Avanzado.
María Guardiola en el Puesto de Mando Avanzado. Europa Press

Guardiola da por «consolidado» el incendio de Jarilla diez días después

La presidenta de la Junta explica que solo queda por controlar un frente de dos kilómetros al noreste de Hervás y la zona de las gargantas de Papúos y Becedas en el Valle del Jerte

J. López-Lago

J. López-Lago

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:57

El incendio de Jarilla, en el norte de Cáceres, ha tardado diez días en considerarse controlado. Esta mañana el tono de las declaraciones sobre las novedades ha sido mucho más calmado, casi de anunciar la victoria contra las llamas. Es el que ha empleado María Guardiola, que ha comparecido este jueves en lugar de su consejero de Presidencia tras la reunión del CECOPI. Según la presidenta extremeña, «llevamos diez días en este incendio y en los últimos dos días ya empezamos a decir que hemos pasado de defendernos a atacarlo y hoy, el tercero, podemos decir que ese ataque da sus frutos».

Guardiola ha actualizado hoy los efectos del peor incendio que se recuerda en la región hasta las 16.800 hectáreas quemadas en un perímetro que podría ser casi definitivo y que ya es de 165 kilómetros. «Ya solo quedan dos kilómetros para consolidar el incendio en la parte noreste de Hervás (Valle del Ambroz), en la que se va a trabajar todo el día, igual que en las gargantas de Papúos y Becedas (Valle del Jerte)», ha dicho al señalar las dos zonas que quedan por dominar por parte de los bomberos.

Noticias relacionadas

Buena evolución del incendio de Jarilla, que podría quedar estabilizado este jueves

Buena evolución del incendio de Jarilla, que podría quedar estabilizado este jueves

Así se ve el incendio de Jarilla desde el espacio con cámara infrarroja

Así se ve el incendio de Jarilla desde el espacio con cámara infrarroja

Así trabaja la unidad especial de drones de la Guardia Civil en el incendio de Jarilla

Así trabaja la unidad especial de drones de la Guardia Civil en el incendio de Jarilla

Jarilla, un entorno de ensueño marcado para siempre por las llamas

Jarilla, un entorno de ensueño marcado para siempre por las llamas

La evolución de las llamas y los trabajos para detenerlas es clave durante la noche

La evolución de las llamas y los trabajos para detenerlas es clave durante la noche

Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta

Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta

Protección Civil critica las «polémicas artificiales» del PP para no hablar de su gestión

Protección Civil critica las «polémicas artificiales» del PP para no hablar de su gestión

En ambos casos se atacará la zona con medios aéreos y terrestres, ha precisado Guardiola desde el Puesto de Mando Avanzado, situado en La Granja (Cáceres). Por otro lado, sigue evacuada la zona periurbana de Hervás y varias casas aisladas del Valle del Jerte

Sobre las declaraciones de la responsable de Protección Civil, que dijo ayer que algunas comunidades de autónomas del PP habían pedido «lo imposible» para atacar sus incendios, Guardiola ha dicho esta mañana que «no nos sentimos aludidos», y ha recordado que Extremadura pidió medios al gobierno central el viernes y no obtuvo respuesta hasta el domingo.

Además de deshacerse en agradecimiento a quienes están participando en la extinción, la presidenta ha tenido esta mañana palabras para los vecinos, a los que elogió «su paciencia» y les prometió que la Junta no se va a olvidar de ellos cuando toque evaluar los daños y ayudarles a volver a la normalidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada
  2. 2 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  3. 3 Una redada se salda con detenidos e incautación de drogas en las Moreras
  4. 4 Restablecida la circulación en la autovía A-5 tras el corte provisional por un incendio en Escurial
  5. 5 Los restos del huracán Erin traerán lluvia a Extremadura este fin de semana
  6. 6 Estopa se arranca a cantar y protagoniza un divertido momento en su pueblo de Badajoz durante las fiestas
  7. 7 El alcalde de Jaraíz de la Vera pide perdón por lanzar fuegos artificiales
  8. 8

    Buena evolución del incendio de Jarilla, que podría quedar estabilizado este jueves
  9. 9 «La pequeña Atenas de Extremadura»: así es este histórico pueblo de Badajoz
  10. 10

    Piden 5 años de cárcel a un ganadero de Extremadura que hizo convivir con cerdos a dos empleados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Guardiola da por «consolidado» el incendio de Jarilla diez días después