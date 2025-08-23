El dispositivo de bomberos alemanes se repliega y vuelve a su base tras dar por controlado el incendio de Jarilla La Guardia Civil ha escoltado al comboy de bomberos llegados de Alemania para garantizar su seguridad en su regreso a casa

Tania Agúndez Badajoz Sábado, 23 de agosto 2025, 12:29

En la mañana de este sábado agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres, han escoltado al comboy de bomberos llegados de Alemania para combatir el incendio forestal de Jarilla, en aras de garantizar un regreso seguro a sus bases.

Continúa así el repliegue de los medios llegados desde fuera de Extremadura para trabajar en las labores de extinción de este fuego.

Este viernes también regresaban a sus bases los bomberos de Cataluña tras finalizar su misión y asegurar el flanco derecho del fuego.

Estas ayudas a Extremadura se sumaban a las aportaciones también realizadas por las comunidades de Andalucía, Madrid y Castilla la Mancha y que luego se fueron ampliando con medios llegados desde Murcia y Valencia. «La solidaridad de las comunidades autónomas está siendo infinita. Este es el estado de las autonomías y la solidaridad que hay entre los 17 territorios. Esto sí es un país y la alegría es inmensa, aunque no puedo expresarla por las circunstancias de estos momentos», declaraba el consejero de Presidencia, Abel Bautista.

Además, a estos apoyos que llegaron desde distintos puntos del país, se incorporaron patrullas perteneciente a la Brigada Extremadura XI, que realizaron trabajos disuasorios. También acudieron medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y maquinaria pesada de la Armada que viajó desde Rota (Cádiz). Precisamente, este viernes un nutrido grupo de vecinos despedían en Plasencia entre aplausos a la Unidad Militar de Emergencias tras su trabajo en el incendio forestal de Jarilla.

Así mismo, durante la extinción de este megaincendio se contó con medios aéreos de Eslovaquia y la República Checa.

Entre aplausos y gritos de 'Gracias', un numeroso grupo de personas concentrados en la localidad cacereña de Hervás han agradecido y homenajeado en la mañana de este sábado a todos los efectivos que han luchado contra las llamas. La Plaza de la Corredera se ha llenado de gente para mostrar su apoyo y agradecimiento a todo el dispositivo desplegado durante estos días en el norte de la región.

Incendio más grande de la historia

Este incendio, que ha marcado este verano, se ha convertido en el fuego más grande de la historia de Extremadura. Empezó en Jarilla y ha calcinado más de 16.000 hectáreas. Hay que recordar que este incendio ha llegado a alcanzar un perímetro de más de 160 kilómetros y traspasó las fronteras extremeñas, adentrándose en Castilla y León.

El incendio de Jarilla, en el norte de Cáceres, ha tardado once días en considerarse controlado. Este viernes Extremadura decía adiós al nivel 2 de emergencia. Los medios de extinción llegados de fuera para apoyar las tareas de lucha contra el fuego iniciaban el repliegue y comenzaban a regresar a sus bases. Además, los últimos evacuados de Hervás y el Valle del Jerte regresaban a sus casas después de más de una semana fuera de ellas.

Extremadura se encuentra en estos momentos a situación operativa 1 del plan Infocaex, por lo que ya solo permanecen trabajando en la zona medios del Infoex después de que toda la ayuda externa a la comunidad autónoma haya comenzado a replegarse. Los trabajos que de momento hay por delante consisten en «enfriar puntos calientes en el Noroeste, donde hay 6 medios aéreos y 200 efectivos», según explicó el consejero de Interior de la Junta de Extremadura, Abel Bautista.