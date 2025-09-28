El incendio de Jarilla se da por extinguido 47 días después El fuego, el mayor de la historia de la región, calcinó más de 17.000 hectáreas y afectó a 18 términos municipales

Cuarenta y siete días después de que un rayo iniciara el incendio en Jarilla, este domingo a las 12.00 horas el Plan Infoex ha declarado extinguido el fuego, el mayor que ha habido en Extremadura con 17.367 hectáreas calcinadas. Esto significa que ya no hay ningún riesgo de que se reavive.

El incendio afectó a 18 términos municipales de las comarcas del Valle del Ambroz y el Jerte, sobre todo a Cabezabellosa, Hervás y Navaconcejo, además de forzar el desalojo de vecinos de varios pueblos, confinar los habitantes de otros y cortar carreteras, entre ellas la autovía A-66 en un tramo de 25 kilómetros durante todo un día.

Además, obligó a declarar el nivel 2 en toda la región y pedir ayuda a la UME, la Unidad Militar de Emergencias, por la simultaneidad de fuegos la misma tarde que se declaró el fuego, una jornada marcada por tormentas secas que arrojaron un total de 645 rayos, 702 si se tiene en cuenta aquel martes y las primeras horas del miércoles, hasta las 10.00 horas.

Las descargas eléctricas provocaron varios focos de incendios forestales, no solo el de Jarilla, sino también otros incendios en Bohonal de Ibor, en Robledollano y en Navalmoral de la Mata. En total, causaron hasta 17 fuegos en la región en aquella jornada del 12 de agosto.

Para combatir el fuego originado en Jarilla se sumaron medios nacionales e incluso internacionales a través del mecanismo europeo de cooperación, que permitió la llegada de recursos de Alemania y Eslovaquia.

Así se veía antes del incendio de Jarilla Así se veía la zona tras el incendio de Jarilla Imágenes de la zona afectada por el incendio de Jarilla del 10 y del 20 de agosto Copernicus

Las condiciones meteorológicas complicaron la extinción del incendio, que se dio por controlado diez días después, el 22 de agosto. Durante la primera quincena del mes se registró una ola de calor con temperaturas extremas que llegaron a 43 grados en varias jornadas y a marcar la tercera máxima histórica de la región, 45,5 grados.

Los pueblos afectados se han declarado Zona de Actuación Urgente. La primera de las tareas ha sido el 'helimulching', es decir, la descarga de paja en las zonas quemadas del monte para reducir la erosión del suelo y evitar que, cuando lleguen las lluvias, las cenizas lleguen al agua de las gargantas y a las redes de abastecimiento. Además, la Junta destinará cerca de 3,5 millones a ayudas para los afectados, la mayoría para el sector agrícola y ganadero.

Incendios de esta semana

La época de peligro alto continúa y esta semana, el Infoex ha intervenido en 48 incendios que han calcinado 556 hectáreas.

Siete de estos fuegos han obligado a declarar el nivel 1 de peligrosidad: dos en Cuacos de Yuste (tan solo el segundo calcinó 250 hectáreas), Valverde de la Vera, Plasencia, Malpartida de Plasencia, Navalmoral de la Mata y Talayuela.