Comienza la descarga de paja en el monte para evitar el arrastre de cenizas por los fuegos de Caminomorisco y Jarilla Son entre 50.000 y 80.000 los kilos de paja que se sueltan cada día en las zonas quemadas y la Junta destina 300.000 euros a estos trabajos

Entre 50.000 y 80.000 son los kilos de paja al día que ya se han comenzado a echar al monte quemado por los incendios de Caminomorisco y Jarilla, con el fin de reducir la erosión del suelo y evitar que, cuando lleguen las lluvias, las cenizas lleguen al agua de gargantas y redes de abastecimiento.

Los trabajos, a los que la Junta destina 300.000 euros, comenzaron el pasado domingo en Las Hurdes, ayer y hoy se están llevando a cabo en las proximidades de la garganta de los Papúos y este miércoles continuarán en esta zona. Dada la inaccesibilidad del lugar, los helicópteros hacen el acopio de material en una zona habilitada al coronar el puerto de Tornavacas. El jueves estarán en Villar de Plasencia y en los días siguientes volarán en Hervás, Casas del Monte y otras localidades de las dos ZAU (Zonas de Actuación Urgente), según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Los helicópteros trabajan unas ocho horas al día y realizan entre 10 y 17 descargas cada sesenta minutos, en función de la distancia entre el punto de acopio y el de descarga, que es mayor en las zonas más inaccesibles, como las gargantas de Papúos o Becedas, ambas en el perímetro del incendio de Jarilla, que superó los 160 kilómetros.

La aplicación de la técnica de 'helimulching' en los montes afectados por los incendios forestales de este verano en Caminomorisco (2.781 hectáreas) y Jarilla (17.367 ha) continuará al menos hasta la próxima semana. El 'helimulching' es un método consistente en que un helicóptero deposita sobre el terreno un 'mulch' (mantillo o acolchado) de restos vegetales (paja), que se ha demostrado el más eficaz para reducir la erosión del suelo, según las investigaciones desarrolladas a lo largo de la última década. La aplicación desde el aire permite tratar áreas extensas en poco tiempo y agilizar las actuaciones en lo posible, para intentar anticiparse a las lluvias y a sus efectos de arrastre de cenizas y sedimentos.

Estas actuaciones beneficiarán a los 21 municipios incluidos en las ZAU, 18 de ellos en el perímetro del incendio de Jarilla, que con sus 17.368 hectáreas es considerado el mayor que ha sufrido la región en su historia. Los términos en los que se actuará teniendo en cuenta el tamaño de superficie afectada son Cabezabellosa, Hervás, Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte, Jarilla, Gargantilla, Casas del Monte, Villar de Plasencia, Tornavacas, El Torno, Oliva de Plasencia, Segura de Toro, Plasencia, Rebollar, La Garganta, Valdastillas y Aldeanueva del Camino. En cuanto al fuego en Las Hurdes, los tres términos municipales con terrenos declarados como ZAU son Caminomorisco, Pinofranqueado y Nuñomoral.

Además del 'helimulching', la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha planificado para el otoño otras actuaciones de conservación y restauración de las áreas afectadas. Entre ellas, la retirada de árboles secos, subsolados para evitar la erosión, construcción de diques de mampostería o de gaviones. También la construcción de nuevos accesos, reparación de los que resultaran dañados durante la extinción y la recuperación de otras infraestructuras rurales que pudieran haber resultado perjudicadas, principalmente por el paso de maquinaria pesada durante la fase de extinción.

Características y pendiente

Cabe recordar que tanto el incendio de Jarilla como el de Caminomorisco están estabilizados desde hace varias semanas, pero no se darán por extinguidos hasta que desaparezca por completo el riesgo de reactivaciones, que son normales en fuegos de esta magnitud aunque no suelen progresar al estar rodeados de zona quemada.

En el caso del incendio de Jarilla, el 60% de la superficie afectada es zona desarbolada, principalmente pastizales y roquedos. El 24% es robledal, el 8% son dehesas, un 3% masas mixtas de coníferas, y un 2% encinares. En el fuego de Caminomorisco, el 60% eran pinares de 'Pino pinaster', el 22% matorral con arbolado disperso, y el 11% masas mixtas de pinar y otras frondosas.

En Las Hurdes, el 79% son Montes de Utilidad Pública (1.965 hectáreas de sierras de Caminomorisco y 231 de sierras de Pinofranqueado). En Jarilla, son Montes de Utilidad Pública el 15% (1.484 hectáreas en Hervás y 929 en Casas del Monte). En este último incendio, el 83% de la superficie está dentro de la Red Natura 2000 pero no hay ninguna hectárea en ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).

Gestión Forestal explica que a la hora de realizar los trabajos de reforestación se tienen en cuenta las características del terreno y también la pendiente porque, a mayor desnivel, aumentan las posibilidades de que el suelo sufra mayores pérdidas por los efectos de las escorrentías. En el incendio de Caminomorisco el 49% de la superficie afectada es de elevada pendiente (del 20% al 30% de desnivel), el 32% inferior al 20% y el 18% de muy elevada (superior al 30%).