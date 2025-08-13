HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Algunos de los vecinos evacuados a Plasencia.

Evacuados por el incendio: «Hemos pasado miedo, teníamos las llamas a 50 metros de casa»

Más de 250 personas pasan la noche en el pabellón de la Ciudad Deportiva. Otros se reubicaron en casas de amigos y familiares, así como en el seminario placentino

María Fernández
Ana B. Hernández

María Fernández y Ana B. Hernández

Cáceres

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:42

Más de 250 personas han sido evacuadas esta noche a Plasencia debido al fuego entre los valles del Jerte y el Ambroz. Los vecinos de los tres municipios afectados -Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa- han ido llegando al pabellón de la Ciudad Deportiva de la ciudad placentina, algunos en autobús y otros en vehículos propios, y otras 16 personas han sido alojadas en el seminario placentino. Aparte, otros residentes en estos tres pueblos se han ubicado en casas de amigos y familiares.

Las horas en el pabellón habilitado como albergue en Plasencia han sido intensas. «La noche se ha hecho larga pero sabiendo que la cosa estaba bien pues con buen humor, intentando estar todos juntos y animarnos los unos a los otros», comenta Lucía Pérez Benítez, vecina de Jarilla, que dejó el pueblo pasadas las diez de la noche. Una vez en la ciudad placentina, ha pasado la noche de tertulia con el resto de desalojados hasta las cinco y media de la madrugada, que ha decidido irse a dormir dentro del pabellón.

Carmen García, vecina de Cabezabellosa, señala que tenía el fuego a 50 metros de casa. «Los nervios no te dejan dormir», asegura. Espera que tras la próxima reunión de las autoridades puedan volver a casa lo antes posible. Otra de las desalojadas, Lucía Peñapeña, reconoce que ha llevado muy mal el desalojo. «Fatal, no puedo decir otra cosa. Estaba nerviosa porque estaba viendo lo que había y mi marido no se quería bajar», cuenta. Una vez que dieron la orden oficial de evacuar, se trasladaron a Plasencia, donde han pasado la noche de tertulia. «Ya te bajas preocupada y meterte ahí a dormir con tanta gente y tanta calor pues no me apetecía. Hemos estado aquí sentadas la mar de bien», indica.

Encarnación Oliva nunca había vivido un desalojo. «Fue intenso, pero se llevó bien porque se hizo con tiempo. Llegó el aviso por megafonía y estábamos cenando, serían sobre las diez o diez y media», explica. «Vinimos con nuestro coche y hemos pasado la noche bien. Está todo muy bien preparado. No duermes bien pero bueno», añade.

Ana Liberato lo presentía. «Veíamos el fuego a lo lejos y ya nos avisaron antes. Lo viví con tranquilidad», dice. «Hemos pasado la noche un poco incómodos, con dolor de huesos esta mañana. Como la cama de uno ninguna», comenta.

«Primero nos mandaron fotos de que se estaba prendiendo en la parte de Cabezabellosa, pero no se veían llamas, sino humo», narra Máximo Vicente, otro de los evacuados. «Cuando fue anocheciendo se veía la claridad de las llamas y cuando ya nos evacuaron, se veía el fuego bastante intenso», explica.

