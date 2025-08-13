HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Aemet contabiliza 645 rayos en Extremadura por las tormentas del martes

Las descargas eléctricas provocaron varios focos de incendios forestales, entre ellos el fuego declarado entre los valles del Jerte y el Ambroz, además de otros en Bohonal de Ibor, en Robledollano y en Navalmoral de la Mata

María Fernández

María Fernández

Cáceres

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:27

La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, ha contabilizado un total de 645 descargas eléctricas en Extremadura por las tormentas registradas en la jornada de ayer. La mayoría de rayos tuvieron lugar en la provincia de Cáceres, 388, mientras el resto de relámpagos cayeron en Badajoz, 257.

Las descargas eléctricas provocaron varios focos de incendios forestales, entre ellos el fuego declarado entre los valles del Jerte y el Ambroz y que ha obligado a evacuar a los vecinos de los municipios cacereños de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa, además de otros incendios en Bohonal de Ibor, en Robledollano y en Navalmoral de la Mata.

La situación obligó a declarar el nivel 2 en toda la región y pedir ayuda a la Unidad Militar de Emergencias, UME, por la simultaneidad de fuegos tras una tarde marcada por estas tormentas secas que arrojaron rayos. Hasta doce incendios llegaron a estar activos al mismo tiempo en la comunidad.

Ayer, hubo alerta por tormentas con rachas muy fuertes de viento en la región. En Navalvillar de Ibor cayeron 32,2 litros por metro cuadrado de lluvia y en Fuente de Cantos se registró la mayor racha de viento del país, con 99 kilómetros por hora a las 17:20 horas.

Además, la Aemet activó la primera alerta roja por calor del verano en Extremadura. En concreto, el aviso contemplaba previsiones de 45 grados en las Vegas del Guadiana, que comprende la zona de Badajoz, Mérida, Don Benito, Montijo, Puebla de Obando, Olivenza y Alburquerque, entre otras localidades.

El termómetro alcanzó 45,5 grados en Badajoz, el municipio más caluroso de la jornada a nivel nacional. Este dato supone la tercera máxima más alta registrada en Extremadura desde el año 1980, después de los 46,4 de Mérida el 1 de agosto de 2003 y los 46 de Badajoz el 4 de agosto de 2018.

Este miércoles vuelve a activarse la alerta por calor pero la situación no será tan extrema: mientras en el sur de Badajoz habrá aviso amarillo en el resto de la comunidad será naranja.

