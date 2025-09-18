La Junta destina 3,5 millones a las ayudas por los incendios de agosto

La Junta de Extremadura destinará cerca de 3,5 millones de euros a las ayudas urgentes a los afectados por los incendios que ... tuvieron lugar el pasado mes de agosto en la región. La mayor parte, 3,1 millones, será para el sector agrícola y ganadero; mientras que 300.000 euros se dedican a empresas turísticas.

El Consejo de Gobierno de la Junta, reunido de forma extraordinaria, ha aprobado este jueves unas medidas que en su mayor parte ya anunció el pasado 29 de agosto tras otro encuentro extraordinario que tuvo lugar en Hervás. Esas actuaciones toman forma ahora en un decreto-ley, que entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y que también contiene rebajas fiscales y reformas legales. Algo que evidencia que en realidad en agosto no se acordó de forma específica ninguna norma, sino unas líneas de actuación.

De un modo u otro, lo cierto es que ahora se regulan ayudas directas para agricultores, ganaderos y empresas turísticas de las cincuenta localidades que se vieron afectadas por 17 grandes incendios que arrasaron más de 50.000 hectáreas, según ha explicado la consejera portavoz de la Junta, Elena Manzano.

Según ha indicado, «hemos trabajado sin descanso, primero para acabar cuanto antes con ese fuego, y después para paliar las graves consecuencias que ha tenido».

El sector agrícola y ganadero contará con 2 millones de euros en ayudas directas. Los titulares de explotaciones agrarias recibirán 3.000 euros por hectárea perdida de cultivos permanentes, como cerezo, olivo y castaño.

En cuanto a las ganaderas, percibirán 500 euros por cada unidad de ganado mayor perdida en los incendios, 100 euros por cada colmena y 37 euros por metro lineal de vallado que haya resultado dañado.

Manzano ha señalado que los beneficiarios no deberán presentar solicitud para las ayudas por pérdidas en las explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas, sino que se publicará un listado con los profesionales afectados. Aparecerá en el DOE diez días después de que se recoja el decreto-ley.

Respecto a las ayudas por destrucción de vallado, en ese caso será necesario presentar solicitud, lo que se podrá hacer a partir del día siguiente a la publicación de la norma.

Junto a esto, el Gobierno regional ha aprobado una línea de financiación dotada con 1,1 millones de euros para conceder préstamos de hasta 60.000 euros a los profesionales afectados por los incendios. La Junta bonificará el 100% el pago de intereses. Se podrá solicitar durante los sesenta días posteriores a la publicación del decreto-ley.

Ayudas al sector turístico

En el caso del sector turístico, la dotación asciende a 300.000 euros, una cantidad con la que se pretende compensar las pérdidas ocasionadas por la situación de emergencia y apoyar la continuidad de las empresas en las zonas afectadas.

Las ayudas ascenderán hasta el 25% del importe de la cancelación de reservas en establecimientos turísticos (alojamientos y restaurantes), con un tope de 3.000 euros por beneficiario. Serán para los autónomos y empresas de los trece municipios afectados por evacuación, confinamiento o aislamiento por incendio, situados en las comarcas del Valle del Ambroz, Valle del Jerte y Trasierra-Tierras de Granadilla. Se podrán pedir tras la publicación del decreto-ley.

En concreto, se trata de las localidades de Casas del Monte, Gargantilla, Hervás, Segura de Toro, Cabezuela del Valle, Jerte, Navaconcejo, Rebollar, Tornavacas, Jarilla, Cabezabellosa, Oliva de Plasencia y Villar de Plasencia.

Como en el caso anterior, se ha creado una línea de microcréditos para empresas turísticas, con un tope de 50.000 euros por proyecto y destinatario, y que también estará disponible para hoteles y restaurantes. Cubrirán gastos en inversiones que deban realizar para recuperar su actividad. Se gestionará a través de Cajalmendralejo y Caja Rural de Extremadura.

Medidas fiscales

El decreto-ley aprobado este jueves también contiene una serie de medidas fiscales para rebajar la carga a los afectados por los incendios.

En concreto, se bonificará el 100% del impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos para los cotos de caza que han visto reducida su actividad por los incendios.

Asimismo, Elena Manzano ha anunciado que se incluyen rebajas en tasas del sector cinegético y ganadero.

Reformas de leyes

La norma recoge igualmente la modificación de varias normas autonómicas para tratar de mejorar la prevención de incendios forestales y aunar conservación con el desarrollo rural tradicional. Entre ellas está la Ley de Protección Ambiental, en la que se elimina la necesidad de disponer de informe de impacto ambiental abreviado para actuaciones como construcción de charcas, forestaciones con encinas y alcornoques, desbroces de menos de cien hectáreas y pendientes inferiores al 25% y adecuación de cortafuegos de menos de 500 metros en zonas con menos de un 25% de pendiente.

En la Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible (Lotus) se permite a los municipios modificar sus planes urbanísticos para que puedan llevar a cabo actuaciones de prevención de incendios en zonas periurbanas. Asimismo, se desbloquea la posibilidad de modificar el planeamiento urbanístico «para que no suponga ningún freno al desarrollo de nuestros pueblos».

En la Ley Agraria se permite que las infraestructuras productivas de prevención contra incendios se consideren terreno forestal en lugar de zonas de cultivo. «Esto va a permitir que se puedan plantar especies agrícolas en montes públicos y diseñar un nuevo mosaico del paisaje que va a resultar esencial», ha expuesto Manzano.

Por último, se modifica el decreto que regular los aprovechamientos forestales para simplificar la concesión de permisos y eliminar la necesidad de presentar declaración responsable para trabajos de limpieza y retirada de árboles derribados por fenómenos naturales, para la actividad de densificación con especies presentes y para descorches que se realizan por primera vez.

Asimismo, se ha acordado exigir planes de prevención de incendios forestales para las plantas fotovoltaicas instaladas en la región. Deberán estar validados por la nueva Dirección General de Gestión Forestal y Defensa contra Incendios.

Elena Manzano ha añadido que también se ha solicitado al Gobierno central la modificación de la Ley de Montes para que se elimine la prohibición de cambio de uros forestal durante los treinta años siguientes a un incendio cuando su origen está en causas naturales.