Zona afectada por el incendio de Jarilla. HOY

La Junta destina 3,5 millones a las ayudas por los incendios de agosto

El Consejo de Gobierno aprueba en sesión extraordinaria un decreto-ley con medidas que ya fueron anunciadas en agosto

Juan Soriano

Juan Soriano

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:47

La Junta de Extremadura destinará cerca de 3,5 millones de euros a las ayudas urgentes a los afectados por los incendios que ... tuvieron lugar el pasado mes de agosto en la región. La mayor parte, 3,1 millones, será para el sector agrícola y ganadero; mientras que 300.000 euros se dedican a empresas turísticas.

