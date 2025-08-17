HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El incendio de Jarilla ya ha arrasado 11.000 hectáreas
El incendio de Jarilla ya ha arrasado 11.000 hectáreas

El incendio de Jarilla ya ha arrasado 11.000 hectáreas

El fuego, con 130 kilómetros de perímetro, sigue desbocado en el flanco norte y se dirige a poblaciones como La Garganta, que puede ser confinada en las próximas horas

María Fernández

María Fernández

Cáceres

Domingo, 17 de agosto 2025, 16:50

El incendio originado en la tarde-noche del pasado martes en Jarilla ya ha arrasado 11.000 hectáreas. El fuego, con 130 kilómetros de perímetro, sigue desbocado en el flanco norte y se dirige a poblaciones como La Garganta, que puede ser confinada en las próximas horas. En el flanco sur continúan las tareas de consolidación aunque hay reactivaciones.

Después de la evacuación de las zonas periurbanas de Hervás, unas 80 casas diseminadas por los alrededores, y del confinamiento del municipio cacereño así como la evacuación de Gargantilla, no ha habido nuevas medidas salvo el aviso de desalojo voluntario del Centro de Alto Rendimiento de Hervás.

Las condiciones meteorológicas están dificultando la extinción del incendio y la mejora no termina de llegar. «Queda poco para llegar al límite geográfico entre Extremadura y Castilla y León», ha indicado el consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras la última reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado).

Extremadura continúa en situación operativa 2 del Plan Infocaex. Sobre la posibilidad de solicitar el nivel 3 de emergencia, en el que el Gobierno nacional intervendría de manera directa en la coordinación de los incendios forestales, el consejero ha señalado que «no es un problema de gestión, es un problema de medios. ¿De qué valdría un nivel 3 si el gobierno de España ya ha manifestado que no tiene medios para mandar a Extremadura? Para entorpecer, para retrasar, para estar descoordinados... Es un debate totalmente artificial, absolutamente interesado».

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

